Las raíces del odio

Las acciones terroristas individuales que se ejercen en Europa, desde el año 2000 aproximadamente, son actos de guerra en su más simple expresión, ejecutados por personas que pertenecen a un mismo grupo Socio-económico y que fueron considerados integrados en los valores que hemos definido en nuestras Sociedades. Las Sociedades de Europa luchan para impedir los atentados, solo se utiliza el arsenal represivo. Es necesario para prevenir y aislar a los activistas, realizar un estudio sociológico, que permita comprender las motivaciones de estos individuos que proponen el Terrorismo como solución a los problemas. La Sociedad debe dar respuestas pedagógicas y no considerar que los Servicios de Seguridad y la Justicia son las que aportaran las soluciones. Los factores que crean la reacción terrorista son varios: 1) La respuesta al terrorismo del Estado, si este asienta su poder negando a los ciudadanos sus Derechos fundamentales y garantías. 2) Cuando el Estado de Derecho no garantiza a capas sociales las necesidades básicas y la pobreza invade la Sociedad, y más aun si se añade una dosis de corrupción en los mecanismos de Estado con la complicidad de la Justicia, en estos casos se dispara la criminalidad que también podemos decir es una forma de terrorismo, pese que no encuentre su motivación en una ideología. 3) El Terrorismo surge también cuando un Estado oprime a otro pueblo, hablamos del Colonialismo, el cual puede ser por ocupación militar o económica y también por las dos a la vez. El Colonialismo es una fuente indiscutible que propicia el odio y el racismo, conducen al Terrorismo. El Racismo, es una manipulación política que se crea en una situación económica dada, también puede ser propagado por una fuerza política como medio agite-pro, sea para cubrir problemas de Estado y contradicciones internas o para acceder al poder, son los movimientos de extrema derecha los que más practican el Racismo como base ideológica. El Racismo es el rechazo del otro y esto puede ser por diferencias de nacionalidad, de religión, o de clase social, el Racismo puede ser utilizado para despojar de sus bienes aquel que consideramos diferente. No podemos negar las realidades históricas, desde los tiempos bíblicos ya que el Racismo justificaba las guerras, el vasallaje y la esclavitud. En España, que fue reinos hasta el 2 /01/ 1492, no olvidemos las guerras contra los musulmanes llegados el 11 /07/ 711, y presentes en la Península hasta el 14/02/1502, se masacraron generaciones nacidas españolas, nos podemos interrogar si no fue una guerra civil encubierta, siendo el pretexto la diferencia de Religión. En realidad la llamada "Reconquista" fue la expoliación de tierras y bienes de estas poblaciones españolas de musulmanes y de judíos, las noblezas cristianas crearon su patrimonio entonces sobre el robo y la sangre, de poblaciones españolas culpables de practicas otra Religión y de ser de otro origen que la Romana y la Visigoda. Podemos considerar que fue la demostración de una Islam-fobia organizada y dirigida por un Poder Político que se encubría con otra Religión: la Cristiana. No neguemos que los musulmanes aportaron diversidad de productos agrícolas, desarrollaron las ciencias, la literatura y las tecnologías, sus aportaciones fueron importantes, muchas perduran aun. Es imposible volver hacia atrás, los musulmanes y judíos españoles fueron expulsados el 22 /09/1609 de todos los reinos y empezó un periodo de terror y de caza de brujas, de obscurantismo de guerras en Europa entre cristianos. Los Árabes y Judíos españoles, han guardado un sabor amargo y la nostalgia de haber perdido su país de origen. Expulsados de "España", se establecieron en el Norte de África, organizaron estos países, imponiendo su cultura más avanzada que la local. El "Racismo" y la Intolerancia, manipuladas, pueden crear un drama humano, siendo una de las posibles causas del Odio. (Próximo Articulo, del Colonialismo al Terrorismo)