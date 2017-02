La responsabilidad de los partidos políticos

Los españoles venimos soportando un crudo invierno. Pertrechados de mantas frente al televisor no quedaba otra alternativa que tragar la batería de noticias discursos y declaraciones que han brindado los líderes de los principales partidos a la ciudadanía. Hemos vivido unas semanas de total abducción. La política ha desbordado sus canales habituales y se ha colado en nuestras casas y en nuestras mentes. La razón de todo esto ha sido la sucesión de Congresos Nacionales de tres partidos relevantes en el devenir político y la larga marcha hacia las primarias del PSOE salpicada ahora de cierto morbo en relación a la presencia de Susana Díaz en esta competición. No está mal que los partidos pasen a prueba su propia realidad. Pero es sintomático que casi todos hayan hecho de esa realidad la única prueba de su existencia al servicio de la sociedad. Apunta lo anterior a la ausencia de una preparación y decisión activa para afrontar los complejos momentos que nos toca vivir más allá incluso de la política y la economía porque hay desafíos inminentes de gravísimas consecuencias para el conjunto de los españoles y de otra parte hemos de identificar nuestra presencia y nuestros intereses en un mundo muy cambiante que despide el modelo de participación y colaboración que se abrió tras la II Guerra Mundial. La presencia en el país más poderoso de la tierra de un inquietante Presidente no ayuda a esclarecer nada de esto, sino a remarcar en líneas rojas decisiones y leyes posiblemente insalvables para las democracias europeas y para los países emergentes en la economía mundial : China y Rusia principalmente. En esta gran encrucijada que nos afecta de lleno, los partidos políticos en España se rearman para dar respuestas acordes a las exigencias de una sociedad que les va relegando en estimación. Según reflejan las encuestas, el quietismo y la endogamia, además de la corrupción, son algunas de las notas negativas que afectan a los partidos políticos españoles. Y así está resultando de los Congresos de Ciudadanos, PP y Podemos donde las noticias más relevantes han seguido las nominaciones personalistas para este ú otro cargo, para reafirmar el indiscutible liderazgo de Rajoy en el PP, para blindar el puesto de Albert Rivera en Ciudadanos y para acuñar de manera inequívoca el papel de guía y conductor de Pablo Iglesias en Podemos. De estas tres citas en Madrid, poco hay que decir más allá de los aplausos, abrazos, fotos de familia, y caras de satisfacción por dejar resuelto estos trámites que aportan mera formalidad al ritual de la democracia. Entiendo que los militantes del PP estén de enhorabuena por la sensación de unidad y orden dentro del partido. Pocos se preguntaran la razón por la que se ha eludido llevar las cuestiones candentes a debate, dejando apenas una sutil controversia en la ponencia sobre la acumulación de cargos, la repetición de mandatos o la muy rebuscada sobre la maternidad subrogada. Nada, humareda y alboroto en las filas populares. Asimismo se puede decir de Ciudadanos. El anunciado revuelo a cargo de Carolina Punset y ese otro candidato a sustituir a Alber Rivera ha pasado a ser una crónica social sin más interés que los mensajes publicitarios que trae todo Congreso. Y en Podemos, efectivamente se produjo un enfrentamiento sobre el modelo de partido y la orientación política de esta difusa formación en la que claramente se impuso la tesis de Pablo Iglesias frente a Iñigo Errejón. La izquierda radical se ha agrupado en un solo bloque y avanza hacia sus propuestas rupturistas con el modelo Constitucional , el Estado de las Autonomías, incluso el Estado de Derecho. Pero es en el PSOE donde se entrecruzan circunstancias excepcionales que le brindan una oportunidad única. Parece claro que la Presidenta de Andalucía ha adquirido compromiso en ese mitin en Madrid arropada por más de tres mil cargos municipales del PSOE. La cuestión que se ha esclarecer es si el PSOE continua la línea de la socialdemocracia europea o bien avanza sin rumbo fijo hacia otra izquierda empotrada entre Podemos y el PSOE histórico. La nefasta herencia de Zapatero y recientemente de Sánchez son lastres ideológicos que marcan una estrategia de consecuencias impredecibles para el PSOE y para el conjunto de los españoles. Este gran partido tiene una gran tradición a lo largo de su historia y su ideología ha aportado figuras de relieve político; Giner de los Ríos, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Felipe González, Almunia, Vázquez, Guerra, etc . Ahora mismo se ha dado a conocer un político socialista prudente, dialogante, de enorme sentido común y con ideas muy claras sobre el socialismo del siglo XXI. Se trata del Presidente de la Gestora Javier Fernández, hombre sencillo que no aparenta más ambición que sacar al PSOE de este atolladero. Si bien el mismo ha negado su candidatura para alcanzar la Secretaría General, no son pocos los militantes , analistas, políticos y opiniones muy valiosas de intelectuales y empresarios que le señalan como el candidato ideal para este momento crucial que atraviesa el PSOE. Cierto que Susana Díaz ya ha dado un paso adelante, pero falta el compromiso fáctico ante su propio partido y ante los españoles. No faltan pues en el PSOE figuras respetadas que puedan aportar el necesario equilibrio que España necesita. Sin sorpresa alguna los demás partidos han cumplido sus plazos congresuales y ahora la incógnita está en el PSOE donde crece una revuelta desde la militancia que pone en jaque la propia historia del partido. De esta incógnita depende el futuro inmediato, si Pedro Sánchez volviera a lograr la Secretaria General el PSOE se abriría de brazos a los extremismos de izquierdas para regocijo de Pablo Iglesias. Si por contra Susana Díaz o finalmente Javier Fernández se confirman líderes del PSOE , la recomposición del mapa político sería una feliz realidad para la democracia.