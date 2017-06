Es una cuestión elemental pero permítame esta pregunta amable lector, ¿es usted feliz?. No será fácil responder ya que la felicidad es tema complejo y versátil. Sin embargo algún indicio habrá en sus vida para distinguir si se siente feliz o desgraciado. Todo esto viene al caso de un amigo que me encuentro en mi pueblo y me dice, "debes seguir escribiendo, aclaras muchas cosas y tratas asuntos con sencillez que se entienden muy bien, pero he de decirte que hace tiempo no leo tus artículos ni ningún otro, ni nada que se relacione con la política. Y puedo decirte, me siento descansado y feliz. Duermo bien y no me levanto con aquel agobio diario que me estaba amargando" . Seguimos tomando las cañas de siempre como amigos que somos. No le pregunto si ha dejado de militar en determinado partido político. Me interesa mucho lo que viene del pueblo, su saber, su intuición, su lectura sencilla de las cosas complejas. Y como soy fundamentalmente pueblerino, lo entiendo bien. Mi amigo ha descubierto algo sencillo; hay vida más allá de la política. Incluso felicidad para él y su familia. Yo me siento confuso sobre mi propio papel en este escenario delicado del análisis político. Incluso dudo de su eficacia. Pero es lo que sé hacer y le he dedicado buena parte de mi vida. Así se lo digo a mi amigo que me insiste en que debo continuar, que su particular decisión de alejarse de este barullo es algo personal. Me quedo meditando sobre este tema, es importante. Y digo yo que si usted lector, ha estado "enganchado" a la TV siguiendo la moción de censura en el Congreso de los Diputados habrá debido asimilar las sobreactuaciones de portavoces y dirigentes, los excesos de algunos, las imbecilidades de otros, la templanza de los menos. Si además se ha interesado por el reciente Congreso del PSOE, habrá vibrado de emoción y estrés en caso que Vd. fuera militante o simpatizante sanchista. Pero se puede haber sentido abatido asumiendo la derrota de los llamados barones y la tristeza y fracaso de la Presidenta de nuestra comunidad, Susana Díaz en la confección de la lista de la nueva ejecutiva. y en la aprobación de las ponencias. Puede haber sentido usted que el PSOE que conocimos ha sido enterrado en este Congreso del que sale triunfante un joven líder que habrá de probar suerte en la reconstrucción del partido y su nuevo rumbo político. Y si usted fuera afín al PP su desencanto sería constante ante la avalancha de asuntos relacionados con la falta de control del partido ante la corrupción. Y como colofón estrafalario, a quienes pueda mover la simpatía hacia los partidos emergentes de ultra izquierda con propuestas regeneracionistas, citar textualmente la decisión del Comité del partido que gobierna el Ayuntamiento de Madrid "Ahora Madrid" filial de Podemos, afirmando que no van a solicitar la dimisión de dos de sus concejales, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados que deberán declarar ante el juzgado nº 21 de Madrid por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. Es decir presunta corrupción en estado puro. Esta formación de izquierdas dice que "su código ético no contempla la dimisión de ambos concejales " aun a pesar de estar imputados de graves delitos. Esta es la respuesta de los que vienen a cambiar la podredumbre de la política española. Si usted hiciera un balance de toda la miseria acumulada en estos últimos años, puede que estuviera al borde de una depresión. Es decir, sus vidas están muy condicionadas al avatar de la política española que atraviesa una de sus peores etapas desde muchos años. ¿Vale la pena esta adicción a los acontecimientos políticos?. No sé si puede servir de ejemplo lo que ha ocurrido en Francia estos días, pero una gran mayoría de franceses se han "desenganchado" de la política, y han aparcado sus simpatías y han preferido una abstención descomunal en las recientes elecciones o bien han olvidado sus afiliaciones por los dos grandes partidos que han protagonizado la política francesa desde 1.958 y han votado de manera aplastante por un joven no profesional de la política que se ha rodeado de gestores de impecables y brillantes trayectorias profesionales. Es decir, la no política ha derrotado ampliamente a la política. !¡ Quien podría imaginar que esto ocurriera en Francia ¡! madre de las ideas que han alumbrado la ilustración, la democracia y la política en Europa y en el mundo. Con este motivo envío unos mensajes a amigos franceses. Unos están muy preocupados por la situación, pero no han votado. Otro se siente "liberado" de su compromiso con el PSF y ha votado a Macron, otros dicen que les da igual, que desde hace dos años ya no sienten interés por nada de esto, que dejan su destino en manos de quienes siguen votando y siguen apasionándose con las noticias sobre la derecha, la izquierda, la extrema derecha o el centro, que ellos les da igual, ya no ven la TV más que series, documentales y cine. A estos últimos les pregunto si se sienten más tranquilos y me dicen que si. Lo mismo que me dice el amigo de mi pueblo. Pero la democracia se fundamenta en la participación. La herramienta que dispone el ciudadano es el voto. Si bien podría aducirse que últimamente el voto está sirviendo para muy poco y los grandes males de la política, sus excesos, sus escándalos, sus errores, sus inconfesables compromisos y todas las incapacidades de los partidos de referencia están siendo puestos en evidencia ante la dura realidad que nos averguenza. Entonces vuelvo a la pregunta de este artículo, ¿es usted feliz?. Hay formas de evasión y las sociedades más desarrolladas encuentran estímulos para desarrollar sus inquietudes, sus legítimos anhelos, incluso su futuro, sin esa excesiva relación con la política como ocurre en tantos pueblos y ciudades de España. Alejarse en lo posible de los sentimientos y utilizar la razón y el pragmatismo. Seguramente no es tarea fácil. En Francia lo ha hecho un 63% de la población adulta.