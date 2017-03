De Albox a Berja. Historia y contaminación

Desde el punto de vista geográfico puede considerarse que riesgo es la situación concreta, en el tiempo, de un determinado grupo humano frente a las condiciones de su medio, esta circunstancia temporal hace que la Historia resulte fundamental en el conocimiento del mismo.

A la clasificación tradicional (origen geofísico y biológico) podemos añadir los nuevos riesgos desencadenados por el mismo hombre: fundamentalmente la contaminación, más antigua de lo afirmado frecuentemente, incluso la acústica.

"Comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía… dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún no cesaba… Otros cien pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran seis mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban" (M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo XX).

Una somera reflexión lleva a considerar la existencia de externalidades (efectos positivos o negativos derivados del comportamiento de un individuo, grupo, empresa o servicio que actúan sobre los demás) unas de corto alcance y otras cuya área de influencia es muy extensa, percibiéndose en ambos casos de forma diferente según se localicen en el campo o en núcleos de población.

El "cura rector" de Puente del Arzobispo (Toledo) en un informe, 25 marzo 1783, dirigido al cardenal Lorenzana, entre otras cosas, decía: "Su clima está reputado por enfermo por la proximidad al río Tajo y sus nieblas, pero también es favorable el continuo humo de los hornos de alfarero", catorce según el informante.

Las externalidades son negativas cuando se presentan en proporciones superiores a las idóneas (ruido, contaminación atmosférica, proximidad a una actividad poco grata). Éstas se hacen todavía más indeseables en los núcleos de población, surgiendo movimientos ciudadanos para obligarlas a situarse a la distancia conveniente de ellos, caso del matadero de Berja en 1621.

1621, marzo, 24. Berja.

Melchor Mexías, alcalde.

Lucas Martín de Lorca, alcalde.

Pedro Hernández, regidor.

Cristóbal Cerezo, regidor.

"Dixeron que esta villa y conçexo tiene vn matadero de la carne que en ella se gasta, el qual está muy çerca de la yglesia principal desta villa, en frente de la puerta della y porque d'estar tan çerca causa mala olor en la dicha yglesia.

Atento a lo qual los beneficiados de la dicha yglesia, para poner remedio en ello, an ganado mandamiento, del probisor de la ciudad de Granada, para que se notifique a este conçexo quiten el dicho matadero, mudándolo a otra parte y no matando la carne en él, el qual se a notificado a algunos de los oficiales lo quiten y porque es deçente y de allí se quite.

Por tanto acordaron que el dicho matadero se ponga en otra parte. Y se haga nuebo en vn pedaço de sitio de tierra que tiene este conçexo junto a la casa de Antonio Hernándes, en la cauesada de vna haça de habizes que es de la Santa Crusada, a las espaldas de las güertas de Chriptóbal Enrríques de Morillo, escriuano desta villa, y del liçenziado Juan Días de Biedma, cura de la yglesia desta billa. Que el dicho sitio está junto del acequia y ramal que ba a Julbina, por debajo de la haça de Diego de Toro.

Y para ello y haçerlo y fabricarlo, haciendo matadero de la carne y corral para ençerrar el ganado, y que para haçerlo se benda el dicho matadero que así se quita, con más vn corral y aposento que ay detrás del, que está en la cárcel desta villa. Que la dicha cárcel a de quedar con los aposentos que tiene dentro.

Y se pongan cédulas para benderlo y para el recibir de las posturas y puxas que se hicieren, se cometieron a los dichos Lucas Martín y a el dicho Pedro Hernándes del Amigo para que den quenta a este conçexo.

Y en el ynterin que se bende se tome dinero prestado de donde se hallare para fabricar el dicho matadero y corral.

Y se pongan cédulas para hacerlo y bender el biejo".

La llamada tradicionalmente contaminación microbiana, causada por las bacterias de la materia orgánica en descomposición, ha sido una constante a lo largo del tiempo como fuente de enfermedades, magistralmente expuestas en la Topografía Médica de Dalías (M. Rodríguez Carreño, 1859) y en la Memoria Médico-Topográfica de la ciudad de Cuevas [del Almanzora] (José Doménech Sáez, 1880), y malos olores, respecto a estos encontramos interesantes precedentes como el matadero de Berja en 1621 y los reseñados por las Ordenanzas Municipales de Albox, 1795:

"Los averíos y demás animales de cualquier especie que sean no abreven en los caños de esta villa de donde se surten de agua los vecinos de ella para el conrreo de sus familias, por cuyo medio se logrará que todos la tomen limpia y sin los malos olores".

"No se laven menudos en las Fuentes de El Marqués, Calicantos de el Molino de Aljara, Caños y Pilar de el Común para que los bestiales, especialmente las yuntas de mular, no recelen de beber sus aguas por el mal olor y suciedad que dejan sus despojos".

"Mediante a considerarse ya en esta villa por de bastante atención el ramo de hilazas de cáñamo y lino que se crían en su vega, es conveniente que para la cochura de ellas, conforme a lo prevenido por Reales Resoluciones, se establezcan y construyan balsas a propósito, en sitios que ni las aguas corrompidas en ellas ni los malos olores que exhalan las hilazas estando cociendo y después de cocidas perjudiquen a la salud pública, y que además se logre la mejor proporción para atender las hilazas y enguajarlas".

Otro tipo frecuente de contaminación era la provocada por las minas y los talleres artesanales y manufactureros (batanes, molinos de papel, herrerías, alfarerías, hornos de fundición, etc.). Algunas normas trataban de combatirla, pero sólo y con discutible efectividad en áreas restringidas.

Diferente y completamente nueva fue la contaminación industrial contemporánea, originada por las grandes concentraciones fabriles constituyendo, ya desde comienzos del siglo XIX, un grave problema para las áreas industrializadas de Europa, así en 1829 en Berlín se protesta por los humos y malos olores provenientes de un taller de fabricación de productos químicos.

Como vemos, si bien a muy diferente escala, la contaminación no es un fenómeno contemporáneo, ha existido prácticamente desde siempre como un subproducto de la actividad humana. Igualmente no pueden ignorarse los costes sociales del progreso, ni los daños ambientales que ha producido.

De nuevo resulta fructífero recurrir a la Historia, considerada un proceso evolutivo marcado orgánicamente por el cambio, para esclarecer las raíces de la crisis ecológica presente, y mostrar bajo qué condiciones otras sociedades en el pasado fueron capaces de manejar la naturaleza y sus recursos, manteniendo la estabilidad dinámica de sus ecosistemas, siempre con el telón de fondo de la asociación personas y naturaleza. De nuevo las Ordenanzas Municipales de Albox de 1795 resultan esclarecedoras y significativas.

"Todos los vecinos de esta villa (Albox), para evitar el daño que se ocasiona a los sementeras y frutos, maten los gorriones, cuatro por vecino, y a más, los hacendados de su huerta tres por cada hora de agua de las que posean y disfruten de las fuentes de ella; y por lo que hace a los hacendados que tienen regadío en lo restante de el término, dos cabezas por cada una fanega de tierra.

Los que traigan a registrar ante la Real Justicia, pena de medio real por cada cabeza que les faltare.

Y lo cumplan desde el primero de enero hasta fin de marzo de cada un año".