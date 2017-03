El Ayuntamiento de Níjar presenta el nuevo servicio de vigilancia policial equipado con drones

Una treintena de agentes de la Policía Local de Níjar han iniciado su proceso de formación para su capacitación técnica en el manejo de drones, pequeñas aeronaves no tripuladas que permitirán a los agentes cubrir una mayor superficie de vigilancia, sobre todo, en la prevención de robos en invernaderos. La nueva unidad policial ha sido presentada oficialmente hoy por la alcaldesa de la localidad, Esperanza Pérez Felices, en una rueda de prensa previa al vuelo demostrativo que varios agentes han llevado a cabo ante los medios de comunicación.

Según ha explicado Esperanza Pérez, “presentamos un nuevo modelo de actuación policial que nos ayuda a dar respuesta a una de las principales reivindicaciones del sector agrícola del municipio, como es la “seguridad en el campo”, con una mejor vigilancia de las más de 5.000 hectáreas de cultivo con que contamos, para evitar en la medida de lo posible los robos”. La alcaldesa ha remarcado que “una mayor vigilancia disuade al delincuente”, por lo que considera el nuevo servicio como meramente preventivo.

En una primera etapa algo mas de treinta agentes se formarán como pilotos de drones a la vez que ahondarán en las aplicaciones que éstos tienen para su labor policial mientras el propio ayuntamiento adquirirá la calificación de operador de manera que se pueda generar toda la infraestructura necesaria para tener operativa la unidad aérea no tripulada en pocas semanas. Habrá una unidad no tripulada, un dron, dotado con cámara de visión térmica y con capacidad para realizar vuelos programados desde la propia sala de operaciones. Estas vigilancias desde el aire ofrecerán imágenes en streaming que los agentes podrán seguir tanto desde la jefatura como desde otros dispositivos móviles de los propios patrulleros.

Para el ayuntamiento, “se trata de una inversión que Níjar hace para cubrir ese vacío que el Estado no es capaz de llenar, porque está claro que si no nos aumentan la plantilla de Guardia Civil en el municipio nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados”. Más allá de las expectativas puestas en el nuevo servicio, Esperanza Pérez cree que “para la propia plantilla es un avance importante, un reconocimiento del Ayuntamiento a su labor diaria, que traducimos en una mejor capacitación profesional de nuestros agentes, ya que no podemos olvidar que no todos los policías locales, de todos los municipios de España, van a ser pilotos certificados de Drones, y esa es una justa recompensa que nos podemos permitir a día de hoy y que ellos se merecen”, ha dicho.

La alcaldesa de Níjar ha querido recordar que la reordenación de algunos servicios ya ha dado sus frutos durante esta legislatura. “Si el año pasado conseguimos bajar a cero el número de víctimas mortales en nuestras playas después de un 2015 muy malo en ese sentido, con el servicio de drones aspiramos a poder decir, algún día, que rebajamos a cero el número de robos en los invernaderos de nuestro término municipal. Y sé que es pretencioso, pero si no luchamos por ello sería rarísimo que lo consiguiéramos”, ha concluido.