"Fui a Cataluña con el coche oficial para regularizar la situación de dos viviendas"

"Viajé a Cataluña para regularizar la situación de dos viviendas de Bacares cuyos dueños habían manifestado su intención de ceder al Ayuntamiento y, en uno de los casos, el titular del inmueble estaba ilocalizable, y en el otro, el propietario padece una grave enfermedad que le impide viajar al pueblo para formalizar la firma y llevarlo al Pleno".

Esta es la explicación que ha dado el alcalde de Bacares, José Segura, ante las acusaciones lanzadas por el portavoz del Partido Popular de dicho Ayuntamiento, Ricardo Pascual, quien asegura que "el regidor realizó un viaje particular, con su mujer y su hijo, sufragado por el bolsillo de todos los vecinos del municipio".

Los populares esperan que el regidor dé las oportunas explicaciones a los ciudadanos

El primer edil, que no ha negado que viajara con su mujer y su hijo, ha indicado a Diario de Almería que "esta explicación ya se le dio en su día, por escrito, al grupo popular en el Ayuntamiento". De hecho, este periódico ha tenido acceso al documento que, sin embargo, no menciona el portavoz popular en el comunicado que ha emitido y en el que sí indican que el alcalde se excusó con una visita al Ayuntamiento de Polinyà.

El portavoz del PP de Bacares ha denunciado que el alcalde de la localidad ha realizado un viaje a Cataluña con el coche oficial para cuestiones particulares que nada tienen que ver con el Ayuntamiento ni con los intereses de los ciudadanos. Un viaje en el que además, según denuncia, han participado la mujer y el hijo del regidor.

Los populares de Bacares lamentan que el alcalde "mienta descaradamente" cuando se le pregunta por el objetivo del viaje, pues, según indican, "no consta oficialmente en el Ayuntamiento de Polinyà que éste haya asistido a un acto contra la violencia de género ni que se haya reunido con el alcalde de esta ciudad catalana", según una información que ha trasladado la técnico de comunicación de dicho consistorio catalán al portavoz del PP a través de un correo electrónico.

El alcalde de Bacares asegura sin embargo que efectivamente puede que no haya registro oficial de su visita a este ayuntamiento y a su regidor, pero que sí asistió al acto contra la violencia de género y que también tuvo la oportunidad de hablar con el primer edil. El asunto llegó ayer a oídos del alcalde de Polinyà, quien ha querido enviar un comunicado para justificar que el alcalde de Bacares, José Segura, sí asistió al acto contra la violencia de género y después estuvo reunido con él.

No obstante, José Segura explicó a Diario de Almería que el objetivo del viaje no fue visitar Polinyà, sino "regularizar la situación de dos viviendas que hay en Bacares cuyos propietarios estaban ilocalizables durante años". Explica que la intención fue reunirse con los propietarios de ambos inmuebles que viven en Cataluña, (según consta en los mensajes vía whatsapp que el regidor tiene en su teléfono móvil) "para regularizar la cesión que en su día ambas familias habían manifestado". Explica que "una de las viviendas incluso tiene un expediente de ruinas, y en otro caso, el titular padece una enfermedad que le merma sus facultades mentales, por lo que quienes actualmente tienen el usufructo de la casa han indicado también su intención de ceder este privilegio al Ayuntamiento".

El portavoz del PP lamenta la actitud del primer edil, a quien acusa de "mentir a la oposición con el único fin de ocultar que lo que realmente fue a hacer a Cataluña, era supuestamente algo privado".

Pascual insiste en que el alcalde bacareño ha quedado en "muy mal lugar" al decir que desconocía que en el vehículo del Ayuntamiento no podía viajar su familia, después de llevar 30 años en la alcaldía. Sobre este asunto, el regidor ha querido hacer hincapié en que "el coche oficial del Ayuntamiento no solo ha servido de transporte para su familia en este caso, sino para todos los vecinos que lo han necesitado, bien porque no tengan vehículo propio, o bien porque hayan tenido que acudir a citas médicas o cualquier otra gestión". El alcalde explica que Bacares es un municipio que no tiene taxi ni transporte público, por lo que tanto él como el coche oficial siempre han estado disponibles para quien lo ha necesitado.

El PP critica, sin embargo, que "los vecinos sean los que estén pagando de su bolsillo los viajes privados del alcalde, en lugar de invertir ese dinero en el pueblo".

El portavoz del PP, Ricardo Pascual, espera que el alcalde dé explicaciones de lo ocurrido a los vecinos y señala que "desde el Partido Popular vamos a seguir ejerciendo nuestra labor de oposición, en beneficio de Bacares y de todos los bacareños, y vamos a vigilar en que se gasta cada euro de nuestro Ayuntamiento, porque nuestro alcalde está acostumbrado a hacer lo que quiere y desde el Grupo Popular no se lo vamos a consentir".