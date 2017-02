Ciudadanos expulsa a Indalecio Modesto por su voto en el consorcio

Por otra parte, la formación también sopesa la apertura de un expediente disciplinario al el coordinador de la agrupación de Ciudadanos en Huércal-Overa, José López Viudez, quien el pasado lunes trasladó a los medios que el PP tenía un "apaño cerrado" desde principios de enero con Modesto para que este diera con su voto la presidencia del Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Vélez a los populares. El partido reprobó las palabras de López Viudez e indicó que "no tienen validez alguna".

Desde Ciudadanos han informado de que confían en que Modesto entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, aunque por el momento no se lo han requerido.

La decisión ha causado sorpresa en el entorno de Modesto, que minutos antes de darse a conocer la noticia manifestaban a Diario de Almería que el expediente abierto no tenía como finalidad la expulsión del edil. Asimismo, reconocían que las alegaciones presentadas por Modesto eran "duras contra el partido".

En referencia a la expulsión, Ciudadanos ha manifestado que "los estatutos del partido son un marco inquebrantable que garantiza la regeneración y transparencia de la formación y señala que el comportamiento de dicho concejal no se adecua a las exigencias de un partido regenerador y democrático como Ciudadanos. Cs es un partido que cumple sus estatutos, garantizando con ello la transparencia y la regeneración interna".

"El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha resuelto con expulsión el expediente disciplinario abierto al concejal de Cs en el municipio de Cuevas del Almanzora, Indalecio Modesto, tras incumplir los estatutos e ideario del partido y no acatar las decisiones de los órganos competentes de Ciudadanos", reza el comunicado que ha hecho llegar el partido a los medios.

Se esfuma la opción de moción de censura

Con la expulsión de Modesto de Ciudadanos, se esfuma la opción de moción de censura en el Ayuntamiento de Cuevas. Si el concejal no abandona su acta y queda en el grupo de no adscritos, no podría prosperar una moción, ya que las medidas antitransfuguismo de la Ley 2/2011, de 28 de enero, estipulan que cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato, la moción debe ser propuesta por la mayoría absoluta del Pleno incrementada en el mismo número de ediles que se encuentren en tal situación.