"Conozco a casi todos los vecinos. Estoy orgullosa de ser regidora de mi pueblo"

María del Carmen Soriano Martínez (Benahadux, 1984) cumple hoy un año como alcaldesa de su pueblo, Benahadux, "donde me he criado y he crecido", afirma. Casada y con dos hijos, esta diplomada en Magisterio por Educación Física, cumple un sueño familiar porque su padre ya fue concejal de Deportes cuando gobernó por primera vez el PSOE en la localidad.

-Ha pasado un año desde que cogió la vara de mando del Ayuntamiento de Benahadux. ¿Con qué momento o hecho significativo se queda de estos 365 días de mandato?

- A lo largo de este año hemos vivido muchos momentos significativos, pero personalmente y en las fechas que estamos, me quedo con el que tomé posesión como primera edil. Era un momento muy importante para este municipio, ya que iba a ser una mujer, la primera mujer que iba a gobernar Benahadux. A pesar de ello, y el hándicap de ser muy joven, me gusta mi trabajo, soy una persona muy comprometida y me gusta que todo salga a la perfección.

-¿Qué balance hace de su primer año de alcaldesa?

-Positivo. Se están realizando numerosas actuaciones y actividades para la mejora en el ámbito medioambiental, pues tenemos un compromiso con nuestros vecinos para que nuestro pueblo esté limpio.

-¿Con qué dificultades se ha encontrado a la hora de dar solución a los problemas de sus vecinos?

-Siempre intento solucionar los problemas de la mejor manera posible. Últimamente estamos haciendo reuniones vecinales, para llegar a un consenso y mostrar los diferentes puntos de vista que puedan surgir. Otra parte es cuando un vecino llega al despacho cuando lo único que quieres es trabajar, o que tiene un problema familiar, siempre hay que buscar una forma de que el vecino se sienta cómodo al dirigirse al Ayuntamiento.

-Ahora, cuando mira atrás, y tras llevar desde 2012 en política, ¿cree que ha merecido la pena llegar a ser regidora?

- Si. La política tiene sus altibajos emocionales, pero cuando estás haciendo algo que te gusta, todo es más fácil. Me gusta mi trabajo, y me encanta mi pueblo. Conozco todos sus rincones y a la mayoría de los vecinos y vecinas. Casi toda mi familia vive aquí, y la verdad es que me siento muy orgullosa de ser regidora de Benahadux.

-¿Cuáles son los grandes retos que tiene que afrontar para que Benahadux siga creciendo y siendo mejor muncipio?

-Hay que trabajar siembre en base a las necesidades de nuestros vecinos. Benahadux es un pueblo muy activo, la gente es muy participativa y se realizan numerosas actividades en familia. Hay que trabajar para mejorar nuestro municipio, trabajar sin descanso, estar al servicio de todos, cumplir los compromisos y demandas vecinales y resolver todos los problemas posibles. Queremos seguir fomentando el asociacionismo, es por ello que nuestro pueblo cuenta con numerosas actividades en las que somos partícipes, engrandeciendo así nuestra cultura y tradiciones. Por ello agradezco a todas las asociaciones, agrupaciones y clubs pues son un pilar para que el municipio siga desarrollándose y creciendo exitosamente.

-Tras 13 años siendo alcalde de Juan Jiménez, ¿supone un reto relevarle?

-Fue un reto en su momento pero seguimos trabajando en la misma línea. Juan Jimenez dejó formado un equipo de Gobierno consolidado. Por ello agradezco a mis compañeros Maruja Guirado, Lola Plaza, Antonio Gómez, Loli Fernández y el nuevo concejal José Manuel Márquez su implicación y trabajo.

-¿Cuál es la relación que tiene en la actualidad con Juan Jiménez?

-Muy buena. Juan Jiménez, actual diputado, sigue siendo secretario General del PSOE de Benahadux, y mantenemos muy buena relación tanto política como personal. Me conoció desde que era muy pequeña que iba siempre con mi padre a la Casa del Pueblo y sabe como soy.

- ¿En qué ha cambiado Mari Carmen Soriano como persona y política en este año?

-Como persona puedo decir que no he cambiado, sigo siendo la misma aunque un poco más madura. Soy una persona comprometida con mi trabajo, sensible a los problemas de la ciudadanía, nunca he mirado mis intereses personales y me he esforzado mucho para llegar donde estoy.

-¿Repetirá en las próximas elecciones municipales?

-Si. Seguiré trabajando, y me comprometo que Benahaudux esté en la cúspide. Próximamente se inaugurara el nuevo edificio para la Jefatura de Policía Local y el Juzgado de Paz. En breve comenzarán numerosas obras en las calles para mejorar su estado y ya estamos dando los primeros pasos para la realización del Espacio Escénico.