Cosentino, Hijo Adoptivo de Albox: "Si algo necesita el Almanzora, es unidad"

"Cuando mi amigo Paco, alcalde de Albox, me ofreció ser Hijo Adoptivo de Albox, yo le puse una sola condición, que fuera por unanimidad porque si algo necesita el Almanzora es unidad", fueron las primeras palabras de Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, al ser nombrado Hijo Adoptivo del municipio.

El empresario se siente abrumado por todo el cariño y los homenajes que le procesan los alcaldes del Almanzora: "Creo que no merezco tanto, lo único que he hecho es hacer lo que me gusta".

Martínez Cosentino recordó sus primeras visitas al municipio de Albox: "Lo primero que se viene a la memoria fue en el 70 cuando venía a la Parrilla y coincidía con mis amigas Sara, Irene, Pilar... y destaco la alegría con la que vivían. También recuerdo la riada del 73".

Para el presidente del Grupo Cosentino, hay un rincón de Albox que es especial: "Yo me he arruinado tres veces. Los fines de semana eran terribles, no podía salir porque debía dinero a todo el mundo. Me iba al santuario de El Saliente con mi suegro porque para mi era un remanso de paz".

Martínez Cosentino apuntó que en Albox siempre le han hecho sentir en casa: "Mi suegro Juan Alfonso tenía un gran humor y mi suegra con esos maravillosos arroces. Siempre me habéis tratado con arroces. Recuerdo a mi cuñado Santiago que era pequeño y muy travieso que me decía o me das un duro o se lo digo a mi padre. Ha sido una persona muy importante para mi, él me ha ayudado mucho. Cuando le pregunté a Santiago, si quería unirse a Cosentino, me dijo que íbamos a hacer un gran proyecto. Él ha sufrido conmigo como con Marmoltone que fue fracaso. No es solo como un hermano, es algo más".

Cosentino señaló la importancia del Instituto Laboral de Albox: "Revolucionó la comarca. Personas de todos los pueblos consiguieron hacer carreras muy importantes y salieran fuera de forma destacada. Albox lo que principalmente ha tenido es el saber hacer".

El empresario hizo un llamamiento a los pueblos del Almanzora: "Cuando pienso muchas veces como podíamos ser mejores en la comarca, sería con más servicios. No tenemos muchos habitantes en comparación con el Poniente y la capital. La única forma es estando todos los pueblos unidos. Hoy estamos más comunicados. Nuestro reto es obtener el mayor bienestar de nuestros vecinos".

Francisco Martínez Cosentino se mostró emocionado al recibir el título de Hijo Adoptivo y el pin de oro de Albox. El alcalde del municipio, Francisco Torrecillas, recordó desde cuándo conoce a Cosentino: "En 1980 yo era un joven maestro que me destinaron a Macael. Estaban Paco y Pilar, una pareja increíble, él era empresario y ella estudiaba Derecho. De todos los emprendedores Paco era el mejor y lo ha demostrado. Como presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol fue determinante ara reorganizar el sector para su pujanza posterior. Cosentino da la vida a este valle. Cuenta con 200 trabajadores directos que son vecinos de nuestro pueblo. Este municipio es agradecido y este acto es para darte las gracias".