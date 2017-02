"Devolveré las competencias a la junta de gobierno y no tiraré de decretazo"

-después de 20 meses de desencuentros con el exalcalde, es su turno como regidora. ¿Vio peligrar el pacto firmado con Somos Turre en junio de 2015?

-Nunca, la verdad.

No vivo pensando en si puede haber una moción de censura. Confío en el diálogo y el consenso"

-¿Ni siquiera el mismo día de la votación en el que se ha filtrado que hubo reuniones de Martín Morales con el PP?

-Nunca, porque yo jamás he dudado o desconfiado del compromiso, la integridad y la palabra de mis compañeros con los que formaba y sigo formando el equipo de gobierno. Así que insisto, nunca desconfié.

-¿A pesar de que Morales dijera en el pleno de investidura que la primera etapa de legislatura habían sido "meses de desconfianza"?

-En cualquier equipo de gobierno hay desencuentros. Cuando un gobierno está formado por distintos grupos políticos al final, muchas veces, debe haber diálogo y la búsqueda del consenso entre esas partes. A pesar del cambio en la Alcaldía, aquí seguimos el mismo equipo de gobierno buscando el consenso, como digo, y que cada uno pueda tener su espacio. Si algo se ha venido haciendo mal estamos aquí para mejorar todo lo que se pueda.

-¿Qué espera de su mandato? ¿Qué línea va a seguir el gobierno de María Isabel López?

-Ambos grupos, tanto el PSOE como Somos Turre, hemos sido muy realistas en cuanto a la situación económica del Ayuntamiento, las necesidades de nuestros vecinos y nuestro pueblo y los recursos que tenemos. En esa línea de ir siempre buscando lo que tengamos a nuestro alcance y buscar lo mejor para nuestro municipio seguiremos trabajando.

-¿Cuáles son sus principales proyectos para Turre?

-Cuando nos presentamos a las elecciones nuestro proyecto principal era que el pueblo tuviera el ciclo integral del agua con Galasa. Creíamos, y el tiempo nos ha dado la razón, que era la mejor solución para el problema que arrastraba nuestro municipio.

Por lo demás, no me gusta vender el pescado antes de pescarlo, como se suele decir. Como digo, lucharemos por los proyectos que sean más necesarios y beneficiosos para el municipio en cada momento.

-Martín Morales condicionó su apoyo en la investidura a que se respeten sus proyectos en los Planes Provinciales, pero algunos de ellos contaron con la desaprobación del PSOE. ¿Qué va a pasar con estos proyectos? Por ejemplo, la acera en la avenida de Almería.

-Nosotros, como no puede ser de otra manera, trabajaremos por los proyectos que sean mejores para nuestro municipio.

-¿Y estos de los Planes Provinciales son los mejores para el municipio?

-Cada uno de ellos se encuentra en un estado de tramitación diferente. Todo lo que sea viable y bien para nuestro pueblo está contemplado.

-¿Pero existe realmente ese acuerdo verbal con Somos Turre?

-(Guarda unos segundos de silencio y sonríe). Yo puedo decir que todo lo que sea viable y beneficioso para el pueblo está contemplado.

-¿Dentro de los proyectos que se comprometen a no echar atrás está el cambio de gestión en Cortijo Cabrera? ¿Van a volver a la junta de compensación?

-El tema de Cortijo Cabrera es bastante profundo, no es como para llegar y tomar una decisión precipitada. Hay que madurarlo, siempre buscando lo que mejor venga a nuestros vecinos en general.

-¿Tienen previsto mantener una reunión con los vecinos de la zona como se hizo hace unos meses?

-Recién acabamos de llegar a la Alcaldía hace dos días. Es un tema de bastante peso y que ha de ser mirado y remirado.

-Martín Morales advirtió de que si no se cumple lo acordado abandonará el equipo de Gobierno, ¿cómo piensa solucionar la tensa relación existente con el exalcalde?

-Como ya he dicho antes, si hay algún tipo de aspereza que limar, aquí estamos. Los seis concejales somos un conjunto y vamos a buscar el diálogo.

-¿Desde que se ha convertido en alcaldesa se ha reunido ya con Morales?

-No puede pasar otra cosa que no sea reunirnos una y mil veces. Todo lo que haya que tratar y decidir que esté en conocimiento de todos y que seamos todos partícipes. Buscando , sobre todo, como he dicho, el consenso y la unidad. Por lo tanto no será una reunión solo, sino miles.

-¿A día de hoy cómo es su relación con él?

-Mi relación con él es buena. Es mi teniente de Alcalde y mi compañero de equipo de gobierno. Por lo tanto, mi relación es buena.

-¿Existe el temor a una moción de censura promovida por Morales?

-Si en vez de centrarnos en el trabajo nos centramos en lo que podría pasar, mal vamos. Aquí estamos para trabajar y no tenemos por qué pensar que las cosas van a ir mal. Trabajando y esforzándonos en conjunto no tenemos por qué pensar en supuestos de futuro.

-¿Le preocupa que pueda ser María López "La Breve"?

-No. Ya digo, mi preocupación está en el trabajo del día a día por sacar adelante nuestros proyectos. Si de mí depende, ya he dicho que aquí tenemos todos nuestro espacio y con el consenso y el diálogo caminaremos. Obviamente no soy futuróloga, pero no puedo vivir pensando en el qué pasará.

-¿El exregidor fue criticado por ustedes por gobernar "a golpe de decretazo". ¿Cómo va actuar María López? ¿Va a devolver las competencias retiradas por Morales a la Junta de Gobierno?

-Por lo pronto la Junta de Gobierno volverá a tener las principales competencias que tenía en junio de 2015 cuando empezó la legislatura. Devolveremos estas competencias en materia de Urbanismo y similares, salvo una competencia relacionada con Servicios Sociales que retiró el anterior alcalde en consenso con el equipo de gobierno.

Y en cuanto al estilo de gobernar con decretazo, no será mi modus operandi.

-Hay quien piensa que María López es solo quien pone el rostro, pero que detrás hay otras personas del PSOE de Turre que son quienes toman las decisiones.

-Las últimas palabras que pronuncié en mi investidura es que voy sin maletas y llevaré siempre mi corazón. Esto quiere decir que yo milito en un partido, y a parte hay mucha gente que es afín a las personas que ahora tenemos la representación en el partido. Nosotros fuimos los que iniciamos esta andadura y seremos los que la terminemos, pero siempre agradecidos de contar con el arropo de esas personas que de una manera u otra han tenido relación con la política de Turre en otra época.

-¿Pero quién toma las decisiones es María López?

-La alcaldesa soy yo y las decisiones las tomamos en conjunto con mis compañeros del equipo de gobierno.