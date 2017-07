Dinámica de cambio frente a la inercia de las divisiones político-administrativas (V)

La necesidad de un canal, para conducir el agua de Fuente Nueva al Campo/El Ejido, se plantea de inmediato. En 1895 ya está construido el primer kilómetro, y el 29 de marzo de 1896 se procede a la subasta de 4,5 kilómetros, con un tipo máximo de 16.250 pesetas, adjudicándose en 15.750. Una vez terminadas las obras, el 13 de diciembre del mismo año, se considera "que sin pérdida de tiempo se construya el segundo trozo de acueducto hasta su terminación por la necesidad de acelerar las obras al principio para tener agua en condiciones de regar la cañada a la entrada de la primavera" (Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva, Dalías. Libro 2º de Actas, fol. 18). Pocos días después, 3 de enero de 1897, se subastan 3 kilómetros de Canal, a tres pesetas el metro.

La necesidad de prolongarlo está muy presente, el 24 de junio de 1897 se acuerda que una comisión informe "si es necesario y con urgencia la construcción de uno, dos o más kilómetros de acueducto, a fin de poner el agua en mejores condiciones para fertilizar tierras" (Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva, Dalías. Libro 2º de Actas, fol. 20).

El Canal construido hasta estos momentos proporciona riego fundamentalmente al sector central del actual municipio de El Ejido, no tarda en plantearse la necesidad de llevar el agua de Fuente Nueva a la parte oriental, como se pone de manifiesto en la junta del 22 de agosto de 1899, en la cual se acuerda: "el Cauce General que parte de la Galería de la Mina San Miguel se continúe hasta el final de la Cañada de la Balsa del Sapo, en la misma forma que se ha construido el trozo de acueducto que llega al Campo de este término" (Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva, Dalías. Libro 2º de Actas, fol. 28).

El 22 de septiembre de 1901 es nombrada una comisión para la recepción de 5 kilómetros y 848 metros de nuevo Canal. El 1 de diciembre del mismo año se subastan las obras de un kilómetro y medio, adjudicándose a dos pesetas y treinta y cinco céntimos el metro, y el 1 de noviembre de 1902 se acuerda "aceptar la proposición presentada por el contratista Francisco Alcántara Fuentes, de construir los metros que quedan del Acueducto General a razón de tres pesetas el metro lineal, a condición de que lo entregue terminado en el plazo de cuatro meses a contar de primero de diciembre próximo, interrogado sobre este punto Francisco Alcántara se comprometió a verificarlo en el expresado plazo" (Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva, Dalías. Libro 2º de Actas fol. 51).

En estos momentos el interrogante planteado en el artículo anterior, sobre si los participantes eran conscientes de estar viviendo estos hechos como "Historia que estaba ocurriendo", para 1903 hay que eliminarlo: efectivamente Fuente Nueva fue un hecho trascendental, histórico para El Ejido.

1901, diciembre, 1. Dalías.

Subasta y adjudicación de las obras de construcción de 1.500 metros en el sector tercero del Canal de Fuente Nueva a El Ejido.

Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva. Dalías. Libro 2° de Actas de la Sociedad San Miguel, fol. 47r-v.

En la villa de Dalías a primero de diciembre de mil novecientos uno, reunidos los señores que al margen se expresan: don José Maldonado, don Francisco Maldonado, Don Francisco Aguilera, don José Luque, don Francisco Alférez, y que constituyen la junta directiva de la Sociedad San Miguel, para celebrar la subasta anunciada de mil quinientos metros de acueducto, bajo la presidencia de don José Maldonado Villegas, por dicho señor se declaró abierta la sesión y se señaló un plazo de una hora para la admisión de pliegos.

Llegado el término de la expresada hora, o sea a la una de la tarde, por dicho señor se ordenó la apertura de los pliegos presentados y en lectura en alta voz a presencia de los interesados, cuyo resultado fue el siguiente:

Don Manuel Parrón García a dos pesetas cincuenta céntimos.

Don Juan Villegas Frías a dos pesetas cincuenta y cinco céntimos.

Don Manuel Flores a dos pesetas cincuenta céntimos.

Don Francisco Alcántara Fernández a dos pesetas setenta y cinco céntimos.

Don Francisco Alcántara Fuentes a dos pesetas treinta y cinco céntimos.

Resultando ser este último el mejor postor, y en su virtud, por unanimidad, se acordó adjudicar a dicho señor Francisco Alcántara Fuentes la expresada subasta. Con cuya adjudicación y sus condiciones se manifestó conforme el postor y firma con los señores de la junta asistentes al acto, de que yo el secretario certifico.

1902, noviembre, 1. Dalías.

Recepción de los 1.500 metros construidos en el sector tercero del Canal de Fuente Nueva a El Ejido y aceptación de la propuesta para terminar el mismo.

Archivo del Sindicato de Riegos San Miguel de Fuente Nueva. Dalías. Libro 2° de Actas de la Sociedad San Miguel, fol. 51 r-v.

Por unanimidad se acordó:

1° Que para la recepción de los mil quinientos metros de acueducto pase al terreno la comisión de obras.

2° Aceptar la proposición presentada, por el contratista Francisco Alcántara Fuentes, de construir los metros que quedan del acueducto general a razón de tres pesetas el metro lineal. A condición de que lo entregue terminado en el plazo de cuatro meses, a contar de primero de diciembre próximo. Interrogado sobre este punto Francisco Alcántara se comprometió a verificarlo en el expresado plazo y firma la presente acta.

3º Leída la resolución en el recurso de alzada del expediente de servidumbre, se acordó que se active lo posible lo relativo al paso de aguas en la carretera de Málaga.

REGLAMENTO DEL SINDICATO "SAN MIGUEL" DE FUENTE NUEVA DALÍAS (2)

Del Relojero Acequiero, son obligaciones de este empleado:

1º Entregar en cada parada las horas de agua a que se tenga derecho, según el orden establecido.

2 º Dar parte a la Junta Directiva de las faltas de agua y roturas que note en el Cauce y, con el auxilio de regantes y guarda, inquirir dónde y por quién se haya cometido la falta.

3º Llevar nota exacta de la hora y día que principia cada tanda.

4º Llevar nota, en libreta al efecto, de las horas de agua que se utilicen por cada uno y punto de toma o partidor.

5º Anotar las horas de agua que resten para regar en la forma establecida.

6º Dar parte a la Junta cada dos días donde están las aguas, y novedades que ocurran.

7º Llevar un reloj, que se le facilitará, para el desempeño de su cometido.

8º La falta en el desempeño de su cargo será castigada: por primera vez con pena de diez pesetas, veinte la segunda, y ser despedido en la tercera.

Del Guarda, las atribuciones de este serán:

1º Vigilar el Cauce desde su origen hasta el fin, sobre todo donde estén las aguas para repartir.

2 º Ponerse en contacto con el Relojero, por lo menos una vez cada día, para auxiliarse, y averiguar las roturas y sustracción de aguas, sin perjuicio de dar cuenta a la Junta de cualquier extremo, procurando el restablecimiento del curso de las aguas…

No se reconocerá ninguna cesión sobre horas de agua hasta que se haya tomado razón de la misma. Para que pueda tomarse razón de horas de agua es indispensable que el dueño se halle al corriente de sus pagos, sin cuyo requisito no tendrá derecho a que se reconozca el nuevo adquiriente. No obstante, que para los efectos de Juntas no se admite la subdivisión de agua, más que de horas completas, los interesados pueden hacer fracción de las mismas, tomándose razón a dichos fines.

Todas las paradas de riego que se abran en el Cauce General tendrán que sujetarse a las siguientes reglas:

1º Solicitar por escrito de la Junta Directiva el permiso para abrirla, indicándose el sitio donde haya de hacerse.

2º Obtener dicho permiso de la Junta antes de emprender los trabajos…