Entrega de la recaudación lograda a la asociación 'Argar'El PSOE se lamenta de un verano más sin comedor social

La Sala Corazón, de la Casa de la Juventud y el Deporte ha acogido una nueva sesión del Consejo Municipal de Participación de la Infancia y Adolescencia (CPIA), que presidida por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha dado cuenta de las actividades realizadas desde la anterior sesión.

Unas actividades en las que una vez más los miembros del CPIA han dado muestras de su valor solidario, con la entrega a la asociación de niños con cáncer Argar del dinero recaudado en las actividades en favor de este colectivo. Por una lado en la paella solidaria celebrada en pasado 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, y por otro en el Mercadillo Solidario de Navidad, con la venta de lo realizado por ellos mismos, en los talleres de adornos navideños.

Los niños y niñas del Consejo Municipal de Participación de la Infancia y Adolescencia del municipio de Vícar diseñaron y elaboraron una cartulina, donde de manera simbólica, aparece los donativos de los que se hace entrega a la asociación, cuyos responsables, presentes en la sesión presentaron el trabajo que esta desarrolla para con los niños y niñas afectados de cáncer y sus familiares en Almería, y para cuyos programas irá destinado el dinero recaudado por los menores vicarios.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha lamentado que en el último pleno se rechazase la moción del PSOE por la que se pretendía la apertura de comedores sociales este verano. Los socialistas presentaron por urgencia la moción que en previamente fue rechazada en la Comisión Informativa, al aplicarse por vez primera, la fórmula elegida para ponderar el voto de la concejal no adscrita, María José López Carmona, y ello pese a que la moción obtuvo más votos a favor que en contra, como constatan desde el PSOE.

En palabras del portavoz socialista, Manolo García "el propósito de presentar al pleno la misma moción era poner en evidencia que el nuevo método seguido en las comisiones para ponderar el voto de la concejala no adscrita no se ajusta a la legalidad, ya que no tiene sentido que su voto manifestado a favor se convierta en una abstención por la interpretación partidista que ha hecho el señor Amat de la Ley". En el último pleno -ha recordado Manolo García- se decidió que en las comisiones el voto de la concejala no adscrita se consideraría abstención si el resultado de la votación del resto de grupos daba como resultado un empate. La petición socialista tampoco prosperó en el Pleno debido a que no se aprobó la urgencia.