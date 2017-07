Galasa vuelve a desenterrar el hacha de guerra entre gobierno y oposición

Cuando una herida no termina de curarse termina finalmente supurando. Es lo que ha terminado sucediendo con a la empresa Gestión de Aguas del Levante Almeriense S. A (Galasa), encargada del Ciclo Integral delAgua en 26 municipios y a 60.000 usuarios de las comarcas del Almanzora y el Levante.

Tras evitar in extremis su disolución en el pleno celebrado el pasado 1 de diciembre en la Diputación Provincial al alcanzarse un gran pacto entre PP y PSOE, la situación se ha ido debilitando hasta el punto de que ayer el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, asegurase que " Gabriel Amat nos engañó a los grupos políticos, a los trabajadores y usuarios y no vamos a volver a confiar en él ni en su palabra".

Unas declaraciones que desentierran el hacha de guerra en uno de los temas más delicados que siempre han evidenciado diferencias entre el equipo de gobierno y oposición y que se producen al informar Lorenzo de la existencia de dos informes -uno del Ministerio Hacienda y Función Pública y otro de una reconocida asesoría jurídica de la provincia- que no consideran necesaria la disolución de la empresa pública Galasa, lo que contraviene las tesis y la insistencia del equipo de Gobierno del PP de hacerlo y por lo que el PSOE cooperó y aportó las líneas del acuerdo alcanzado en un plenario in extremis en diciembre de 2016 por el bien, fundamentalmente, de los trabajadores y de los usuarios. Aunque ese acuerdo, matiza Lorenzo, "estuviera basado en datos falseados de costes de explotación, como se demuestra en las cuentas de 2016".

Los informes, que ha puesto sobre la mesa el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, son de noviembre de 2016 y ya en septiembre de ese año el Ministerio de Hacienda avanzó parte del contenido al equipo de Gobierno de la Diputación. Sin embargo, como reprocha Lorenzo, esa información fue ocultada a conciencia para continuar con los fines previstos por el equipo de Gabriel Amat. En este sentido, el portavoz del PSOE, califica la actitud del presidente de la Diputación de "indecente" y le acusa de "mentir" y de "abusar de la confianza" de todos los implicados en el conflicto de Galasa, empresa que este año ha vuelto a perder 3,6 millones de euros de dinero público.

A este respecto, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha explicado a Diario de Almería que el informe del Ministerio de Hacienda "llegó el 29 de noviembre, dos días antes de celebrarse el pleno y no dio tiempo a presentarlo" pero matiza que "la disolución era la solución según el informe de Intervención de la Diputación" y que "tanto si no había riesgo o si de su disolución, la única solución pasaba por subir las tarifas porque el déficit de la empresa era acuciante y había que equilibrar las cuentas, no quedaba otra", añade.

García apunta que "nosotros no hemos mentido a nadie. Siempre hemos dicho la verdad. Si ese papel lo lo llegamos a tener en junio habríamos tenido que tomar la misma decisión que no era otra que subir las tarifas".