La Guardia Civil 'caza' vehículos municipales con gasóleo B

El pequeño municipio de Bacares se ha convertido estas últimas semanas en foco de actualidad. Si hace un mes este periódico adelantaba la polémica por el viaje del alcalde, José Segura, a Barcelona con el vehículo oficial para regularizar la situación de dos viviendas ilegales (véase la imagen que acompaña a esta información), ahora el regidor -que lleva décadas gobernando en la localidad- vuelve a estar en el ojo del huracán por el uso de los vehículos municipales aunque por otra razón muy distinta.

Tal y como ha denunciado el Partido Popular en boca de su portavoz, Ricardo Pascual, el regidor reconoció en el último pleno que la Guardia Civil ha denunciado al Ayuntamiento de Bacares por suministrar gasoil B a los vehículos oficiales y a la maquinaria municipal, algo que es "ilegal", recuerda.

Aunque Pascual desconoce la cuantía que el consistorio deberá abonar, señala que "debería ser el alcalde el que la pagara de su bolsillo", ya que según explica "si un trabajador echó gasoil B al vehículo oficial fue porque el primer edil así se lo ordenó", con lo cual "no deberíamos pagar todos los vecinos una decisión de José Segura, quien a pesar de señalar que no sabía que estaba incumpliendo la Ley, eso no le exime de cumplirla como así tenemos que hacer todos los ciudadanos"

"El trabajador es una persona honrada que no para de trabajar por su pueblo, que se merece una estatua, y no me parece justo que por hacer caso al alcalde se vea perjudicado. Me duele esta situación porque él no es el responsable de lo que ha pasado, y el que debería pagar la multa es el señor José Segura de su bolsillo, por haberle dado la orden", ha manifestado el popular.

A este respecto, en declaraciones a Diario de Almería, Segura ha insistido en que "yo no di la orden de que se utilizase gasóleo bonificado en el vehículo municipal que fue interceptado por la Guardia Civil el pasado 10 de enero". La decisión, según ha explicado, habría partido de un empleado municipal, que, según le ha trasladado, se vio obligado a echar en el depósito entre 5 y 10 litros de gasóleo bonificado para poder llegar a la gasolinera más cercana, ubicada en Tíjola. Un "hecho puntual" que lamenta haya trascendido "para hacer política rastrera", denuncia.

Segura ha señalado que, en el pleno del Ayuntamiento del pasado 16 de febrero, a requerimiento del portavoz del PP, ya le aclaró que él no había dado la orden de emplear gasóleo bonificado "ni ese día ni nunca", por lo que no entiende que el popular siga intentando "embarrar" la gestión que se está haciendo en Bacares "habiendo recibido todas las explicaciones".

La polémica por el uso del gasóleo bonificado también ha salpicado a la maquinaria municipal que utiliza el Ayuntamiento para el mantenimiento de carreteras, caminos y obras. Y es que, la Guardia Civil obligó al Consistorio a devolver los más de 2.000 litros que tenía almacenados de gasoil B y cambiarlo por A. "Hemos asumido el error. Creíamos que estas máquinas utilizaban el B y no es así por lo que inmediatamente, tras la denuncia de la Guardia Civil hemos procedido a cambiarlo", explica José Segura que lamenta que "en el PP no deben de tener preocupaciones más importantes", porque a su jucio "parece mentira que el portavoz del PP sea capaz de realizar un ataque tan rastrero para beneficiar sus intereses". Segura insiste en que existía "total desconocimiento" del uso ilegal de este tipo de gasóleo bonificado y en declaraciones a este periódico apunta que desconoce cuál será la cuantía de la multa que deberá abonar el Ayuntamiento por el uso fraudulento de este combustible.