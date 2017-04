La Junta adjudica la obra de emergencia para reparar el terraplén del puente de la A-1100

La Consejería de Fomento ha adjudicado por 240.867 euros y un periodo de ejecución de tres meses las obras de emergencia que permitirán reparar el terraplén y el estribo del puente ubicado en la A-1100 a su paso por el municipio de Albanchez. Los trabajos se han adjudicado a la empresa Fircosa Desarrollos, que ha presentado la oferta que reúne las mejores características técnicas y económicas del conjunto de 30 propuestas recibidas para optar a este concurso. La previsión es que la intervención pueda comenzar la próxima semana.

El delegado de Fomento, Joaquín Jiménez, ha explicado que "la obra de emergencia permitirá llevar a cabo las mejoras y reparaciones que son urgentes realizar, dando una respuesta rápida y eficaz de la Junta a esta situación derivada de un fenómeno incontrolable como fue el temporal de lluvias de finales del año pasado", a lo que ha añadido que "esta intervención garantizará el tránsito de vehículos en condiciones de seguridad vial".

Las lluvias de diciembre de 2016 provocaron daños en el terraplén y en el estribo del puente situado en el punto kilométrico 38,1 de la A-1100, afectando a la circulación que registra esta vía, por la que transitan a diario 632 vehículos al día, con un 5% de pesados. Con el fin de no generar graves perjuicios a los vecinos y a la industria almendrera situada en la localidad, la Consejería de Fomento decidió cortar la carretera sólo en esta zona y evitar así el colapso del terraplén. "Se pretendía con ello no permitir el paso de vehículos de gran tonelaje por la parte del estribo que no cuenta con la losa de transición para no agravar las deficiencias en la carretera que pudieran dejar a Albanchez incomunicada", ha explicado.