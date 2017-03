Luz verde a las tarifas de Galasa y a la auditoría para detectar fugas en pueblos

El de ayer no era un pleno monográfico de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A (Galasa) pero pudo parecerlo a tenor de que tanto en su ecuador como en los turnos de ruegos y preguntas, monopolizó gran parte del debate en el Palacio Provincial. Y pese a que a priori la confrontación no estaba en el guión, la dramática situación que atraviesa la empresa que gestiona el abastecimiento de agua en las comarcas del Almanzora y Levante volvió a encender los ánimos entre los diputados del equipo de gobierno y de la oposición, principalmente de la bancada socialista.

La sesión plenaria celebrada ayer, justo tres meses después de que se aprobase también en pleno salvar in extremis a Galasa de su cierre definitivo, contenía dentro de su Orden del Día la aprobación de las tarifas por la prestación de servicios supramunicipales relacionados con el ciclo integral del agua así como los estatutos de Galasa. Dos puntos que volvieron a evidenciar la distancia política que separa a PP y PSOE puesto que los socialistas votaron en contra en ambos mientras que IU se abstuvo en los dos y Ciudadanos hizo lo propio en el primero y apoyó el segundo.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Aureliano García, ha lamentado la pérdida de tiempo que han supuesto las conversaciones con los representantes del PSOE que han incumplido constantemente las negociaciones: "Si no hubiéramos esperado estos cuatro años en los que nos han estado mareando, la tarifa ya estaría aprobada y Galasa no estaría en la situación en la que se ha visto abocada". Además lamentó la falta de apoyo de la oposición y ha asegurado que el equipo de Gobierno no va a perder ni un minuto más porque "estamos cansados de esperar y no lo vamos a hacer por responsabilidad".

La bomba informativa de la sesión llegaría ya al final de la misma, en el turno de ruegos y preguntas cuando García respondía al portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, que ya se ha elaborado la auditoría técnica que delimita en qué puntos de la amplia red de abastecimiento de agua se producen fugas, un documento fundamental para que los municipios puedan solicitar los proyectos y acometer las obras pertinentes para evitar uno de los grandes males que asola a Galasa. Un anuncio que no sentó nada bien a Lorenzo que reprochó al portavoz del PP que "se haya reservado una noticia tan importante como es la ejecución de la auditoría para detectar las fugas de agua en los municipios y que la haya dado a conocer en la sesión plenaria y después de varias intervenciones".

Ante esta revelación, Lorenzo apuntó que el Grupo Socialista va a solicitar "hoy mismo (por ayer)" esa información para conocer el contenido de esa auditoría, una información "que podíamos haber tenido hace tiempo, y de primera mano si se hubiese constituido la comisión de seguimiento de Galasa, tal y como se acordó en sesión plenaria en diciembre".

La sesión de ayer también sirvió para conocer que con los nuevos estatutos de Galasa, todos aquellos municipios que no estén adheridos deberán ser accionarios para poder recibir los servicios de abastecimiento y no se harán cargo de la galopante deuda de la empresa. Una situación que afecta a seis municipios del Almanzora.

García también desveló ayer, al aprobarse con el voto en contra del PSOE la delegación de las competencias en materia del ciclo integral del agua a la Diputación de los municipios de Antas, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Taberno, Albanchez, Fines, Macael y Somontín, que los municipios gobernados por los socialistas aún no se han adherido "y si no lo hacen, volverá a peligrar Galasa", sentenció.Abstención del PP en la moción del PSOE para pedir la línea eléctricaEl Grupo Socialista en la Diputación Provincial lamentó ayer que el equipo de Gobierno del PP diese la espalda a iniciativas dirigidas a la creación de empleo en la provincia al abstenerse en la votación una moción para instar al Gobierno central a que recupere la línea eléctrica prevista entre Vera y Baza, por resultar "imprescindible" para el desarrollo económico y social de en torno a cien municipios de las tres provincias, que aglutinan medio millón de habitantes, tal y como apuntó su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, que insistió durante la defensa de la moción que la puesta en marcha de esta línea supondría "la creación de 1.500 puestos de trabajo directos y una inversión de 500 millones de euros". Lorenzo pidió "dejar de ser tibios" pero su mensaje no consiguió el apoyo del PP.

Bacares delega la gestión tributaria y se suma a otros 92 municipios

El pleno ha aceptado, por unanimidad, la solicitud que ha realizado el Ayuntamiento de Bacares de delegar en la Diputación de las facultades de gestión tributaria, recaudatoria e inspección de tributos. De este modo, se unirá a los 93 municipios que ya la tienen delegada en periodo voluntario y a los 95 en vía ejecutiva. El buen funcionamiento del Sistema Provincial de Atención Tributaria ha propiciado que ayuntamientos como Níjar, Roquetas de Mar y Almería hayan decidido también encomendar la gestión en ejecutiva. Por otro lado, la Corporación ha dado luz verde con su voto favorable a la encomienda de gestión que han solicitado los ayuntamientos de Serón, María, Partaloa y Castro de Filabres para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal y sede electrónica.