La Mancha que vio Cervantes (27)

"En mansa burla de sí mismo, [Don Quijote] ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin" (Jorge Luis Borges, Parábola de Cervantes y de Quijote, enero 1955).

La llana plataforma de la Mesa de Ocaña es el umbral de entrada de la Mancha, y hacia el este por la provincia de Cuenca y el sur por las de Toledo, Ciudad Real y Albacete se extiende la gran llanura manchega, que forma la superficie de una vasta cuenca de sedimentación.

"Preguntó luego Don Quijote al ventero qué maese Pedro era aquél y qué retablo y qué mono traía. A lo que respondió el ventero: - Este es un famoso titerero, que ha muchos días que anda por esta Mancha de Aragón" (Don Quijote, II-25).

La gran amplitud de la región manchega, hace que los factores geohistóricos originen algunas subdivisiones: Mancha Alta, Baja y Oriental o de Montearagón. En el año 1575 Quintanar de la Orden informa: "esta villa se cuenta en el reino de Toledo, porque cae en el dicho reino, en la Mancha de Aragón"; y Tarazona de la Mancha matiza algo más, diciendo: "esta villa cae y está en el reino de Castilla, dentro del reino de Toledo, en la provincia que dicen del Marquesado de Villena, en la Mancha de Aragón, de lo reducido a la Corona Real".

"El famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel (I-2)… Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el Campo de Montiel" (I-7).

El Campo de Calatrava y la altiplanicie del Campo de Montiel se vienen considerando Mancha, por su relación y dependencia de ésta.

Aunque Mancha, el paisaje del Campo de Montiel cambia y ofrece algunas características propias, tiene una altitud mayor, y un relieve más animado de suaves ondulaciones, amplios valles y algunos cerros coronados por calizas.

"Desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero; persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que desde ahora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los Campos de Montiel" (II-8).

El 1 de enero de 1575 El Toboso responde, a la pregunta 4 de las Relaciones Topográficas de Felipe II (Archivo/Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial), que la villa "está en el reino de Toledo, en la Mancha, en la provincia de Castilla", y Don Quijote dirá: "No hay en el mundo todo doncella más hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso" (I-4).

En 1968 J. Vilá escribía: Exactamente igual que la Meseta Meridional sigue siendo Meseta, no podemos olvidar que Castilla la Nueva no deja de ser Castilla. Existen pues, unos rasgos y vínculos comunes, con frecuencia muy profundos, que conviene tener siempre en cuenta. Pero al mismo tiempo no se debe olvidar que vamos a referirnos a otra Castilla. Es en estos aspectos diferenciadores que nos interesará ahora insistir. Si Castilla la Nueva no deja de ser Castilla, la Mancha, en la Nueva Castilla, no deja de ser Mancha.

Argamasilla de Alba

El reino en que comúnmente se cuenta este pueblo es en el de Toledo, por otra parte en donde este pueblo, está sentado se llama la Mancha, y cae en la Orden y Priorazgo de San Juan.

Campo de Criptana

Es pueblo de Su Majestad, de la Orden de Santiago de la provincia de Castilla. Cae en el reino de Toledo y está en la Mancha, arrimado a la sierra de Criptana.

La Mota del Cuervo

Esta villa es del Maestrazgo de Santiago, la cual posee ahora de presente Su Majestad, como administrador perpetuo de la dicha Orden. Esta villa cae en el reino de Toledo, en la Mancha.

La visión global de la Mancha viene de siglos atrás (entre otras fuentes documentales en las Relaciones Topográficas de Felipe II), poniéndose de manifiesto, con ciertas matizaciones más o menos explícitas, por Quintanar de la Orden y Tarazona de la Mancha, mientras que Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y La Mota del Cuervo tienen una percepción total de la Mancha.

No descubrimos nada nuevo si decimos que a lo largo de Don Quijote de la Mancha, desde el título hasta el final de la obra, está omnipresente el espacio manchego físico y humano en su conjunto, y si Cervantes se refiere muy ocasionalmente a la Mancha de Aragón y al Campo de Montiel, finaliza su obra con unas palabras en las que subyace su constante percepción total de la Mancha.

"Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Macha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo" (II-74).

No sólo Cervantes pensaba de esta manera, y si Tarazona de la Mancha circunscribe el Marquesado de Villena en la Mancha de Aragón, El Pedernoso, 15 de diciembre de 1575, en respuesta a la pregunta 4 de las Relaciones Topográficas de Felipe II, dice: "esta villa está en el Marquesado de Villena, que ordinariamente se llama Mancha".

El 1 de diciembre de 1575 La Mota del Cuervo manifiesta "en esta villa no hay granjerías, sino es labor con que se coge trigo y cebada, y también se crían ganados, y ordinariamente suele venir al diezmo del vino mil arrobas, poco más o menos".

En las Relaciones Topográficas de los Pueblos de España está omnipresente la conjunción de elementos naturales, y las relaciones económicas y de producción del hombre con ellos: agricultura, ganadería, actividades artesanales, comercio, etc.

El Toboso, l de enero de 1576, "es tierra llana… no tiene riberas, huertas, ni regadíos… es tierra de labranza y crianza y vino, y lo que más en ella se coge es trigo y cebada y vino; el ganado que se cría y hay es menudo: ovejas y sus crías".

Con el paisaje geohistórico/ paisaje geopoético pretendemos dar la visión y personificación del territorio con los ojos de sus ocupantes y la identificación con un paisaje. La identidad de la Mancha: Mancha de Aragón, Mancha de la nueva Castilla, siempre Mancha.

UN INTERESANTE CASO DE FRAUDE Y SIMULACIÓN EN EL SIGLO XVII

1634, noviembre 20. Madrid

Carta/Circular del Consejo a los Corregidores

Impreso de la época

El Consejo ha tenido noticia que dicen obispos griegos y armenios, y otros de esta nación, andan pidiendo en este Reino, en nombre de los lugares tantos de Jerusalén y otros títulos fingidos, de que se ha reconocido algunos inconvenientes.

Y, para que se eviten ha acordado avisaros no consintais que en algunos de los lugares de este corregimiento pidan limosna los dichos obispos griegos y armenios, ni otra persona de su nación, que traigan licencias o no las traigan de sus superiores, ni les admiteis, ni consintireis que en ellos habiten, y lo mismo se entienda con los monjes del Monte Sinaí.

Así lo ejecutareis y dareis cuenta al consejo de lo que hicieredes.

Madrid y noviembre veinte de mil y seiscientos y treinta y cuatro.

Don Fernando de Vallejo.

Concuerda con el original, Mateo Montero de Espinosa, escribano público.