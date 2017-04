El PFEA deja 600 jornales en Albanchez

Los trabajos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) dejarán hasta el próximo mes de junio en Albanchez más de 75.000 euros de inversión -20.000 euros del régimen agrario y 35.000 procedentes del régimen general-. En materia de creación de empleo, uno de los fines de este plan anual gestionado por la Diputación Provincial, se crearán cerca de 600 jornales que contribuirán a mejorar la economía de las familias con algún miembro en situación de desempleo. Dentro del régimen agrario, los trabajos medioambientales mejorarán doce espacios públicos del municipio: Cementerio de Albanchez, Cementerio de Los Molinas, C/ de la Virgen - C/ La Rambla, C/ Real - C/ Cuesta de los Caños, Plaza de España, Piscina Municipal, Taludes, Zona Deportiva, Mirador, La Palmera, Cortijos Nuevos y El Paulí. Con cargo al régimen general se ejecutarán pavimentaciones en tres puntos del casco urbano.