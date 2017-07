El PP tumba las alegaciones del PSOE a las subvenciones "a dedo"

El Pleno de la Corporación dio luz verde en la mañana de ayer a la participación de la Diputación de Almería en la convocatoria de subvenciones del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible (2014-2020) para la puesta en marcha de un Plan de Eficiencia Energética en 33 municipios por un importe global de 16,5 millones de euros.

El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha destacado que estos proyectos permitirán mejorar y renovar todas las luminarias de estos 33 municipios a sistemas más eficientes y modernos: "En total se sustituirán de 24.000 puntos de luz, actuando en casi 400 centros de mando, con lo que se conseguirá un ahorro energético y económico en la factura de la luz de al menos un 30%, llegando en la mayor parte de los casos al 70%".

El PSOE considera que las ayudas directas no tienen "ningún viso de ser justas"

Por último, Liria ha agradecido el trabajo que desde el área de Medio Ambiente ha desarrollado todo el personal técnico de Diputación para que este plan haya podido ver la luz días después de la publicación en el BOE del Real Decreto y poder concurrir a la convocatoria que se abre el próximo martes a las 00.00 h.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la reclamación presentada por el Grupo Socialista contra la aprobación inicial de la modificación del presupuesto general de la Diputación que regula las subvenciones para infraestructuras y servicios de la provincia de Almería.

El vicepresidente, Javier A. García, ha lamentado que el PSOE no respete la autonomía local de los municipios en las peticiones que realizan conforme a la Ley de Subvenciones. "Ustedes daban muchas más subvenciones a dedo y no pasaban por pleno. Todas las subvenciones que otorgamos desde el equipo de Gobierno intentamos someterla al Pleno para poder debatirlas y darles participación. Nosotros cumplimos la Ley de Subvenciones que habla de las subvenciones nominativas y en la modificación presupuestaria hemos traído subvenciones que dan respuesta a los ayuntamientos de la provincia".

El portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, ha dejado claro que su grupo no se opone a que los municipios tengan, por derecho, ayudas que "en justicia les pueden corresponder", ha defendido. Lo que el PSOE rechaza es la forma en la que el PP las otorga al no tener, en opinión de Juan Antonio Lorenzo, "ningún viso de ser justas" al no existir una concurrencia publica y competitiva" y espetó que "los socialistas no nos vamos a callar a pesar de que nos quieran coaccionar o poner a alcaldes en nuestra contra".