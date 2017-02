"El PSOE vive con el miedo a una moción de censura fantasma"

Pocas veces un partido con tan poca representación en un ayuntamiento (solo 407 votos, un 6,84% de los sufragios en las elecciones municipales) ha dado tanto que hablar. Indalecio Modesto, el único edil de Ciudadanos en Cuevas del Almanzora, fue la llave para cambiar el gobierno municipal tras dieciséis años del Partido Popular y recientemente declinó la balanza a favor del PP en el Consorcio de Basuras del Almanzora-Levante-Los Vélez.

Tras su abstención en la asamblea del consorcio, muchos son los que piensan que podría promover una moción de censura en Cuevas para derrocar al PSOE. Modesto, en declaraciones a Diario de Almería, se muestra sorprendido por la actitud de los socialistas. "Imagina hasta que punto viven con el miedo a una moción de censura fantasma que hemos llegado a la situación de estos últimos días". El edil habla de un linchamiento público por parte del Partido Socialista. De hecho, en las últimas horas han difundido un vídeo en el que se defiende de "los ataques sucios" y se afirma que "no claudica". Parece que la estrategia es pasar de villano a víctima.

Sobre la posibilidad de dicha moción, Indalecio Modesto es claro: "Está totalmente descartada, lo he dicho a interlocutores del PSOE de Cuevas como Antonio Llaguno más de una vez, por activa y por pasiva. Di mi apoyo para cuatro años y mi palabra se cumple".

Sin embargo, las diferencias con sus compañeros de gobierno son muchas. "El PSOE parece que siempre está pendiente de qué hacer para ganar las próximas elecciones", afirma. Él, sin embargo, se desmarca de ese pensamiento: "Yo no soy un político como ellos, soy un gestor que lucha para llevar a acabo sus proyectos, porque pienso que son buenos para el municipio".

Modesto asegura que cuando decidió dar la Alcaldía a Antonio Fernández, del PSOE, fue "porque pensé que después de dieciséis años del PP había que cambiar muchas cosas. Mi objetivo siempre ha sido y es que la gente esté satisfecha con el Ayuntamiento que tienen".

A pesar de los rumores, Modesto asegura que nunca ha hablado con nadie del Partido Popular sobre una posible moción de censura. "Me he tomado un café más de una vez con Miguel Caparrós del PP para hablar de conciertos de habaneras y de conciertos de música, porque es el director de la Agrupación Musical y del Orfeón, pero jamás de una moción", afirma el edil. Además añade que "lógicamente, si quisiera hablar con el de mociones de censura me iría a un sitio privado, y no en lugares públicos como hacemos siempre".

No obstante, el concejal de Turismo y Cultura ha mostrado en más de una ocasión su disconformidad con la actuación del Consistorio. Por ejemplo, tras la pasada feria de FITUR. Allí, Cuevas presentó un vídeo con su oferta de turismo activo. Un spot en el que no se pidió opinión a Modesto, según afirma, y donde no aparece mención alguna al récord Guinness de piragüismo logrado hace unos meses en el canal de remo.

"Tristemente, yo vi ese vídeo la primera vez en FITUR, al mismo tiempo que el resto de gente", asegura. También considera que desde el Ayuntamiento "no se quiere vender el logro del Guinness y la futura celebración del Campeonato de Europa de piragüismo en 2019 porque creen que sería reconocer un mérito mío".

Durante la conversación con Indalecio Modesto, el edil de Ciudadanos, al que su partido ha abierto expediente informativo por no seguir las directrices que le marcaron en el Consorcio de Basuras, se pregunta "¿qué se ha hecho en Cuevas del pacto de investidura? Poco o nada". Y es que se muestra molesto porque sus socios de gobierno no aprobaron su moción para constituir una Empresa Turística Municipal. "Era el primer punto del pacto de investidura. Los informes de Intervención decían que no se podía llevar a cabo ahora, pero tampoco me aceptaron una enmienda para que se haga en el futuro", lamenta.