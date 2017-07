Reunión de C´s con los regantes del Levante y Almanzora para dar solución a sus problemas

Ciudadanos atendió ayer la demanda de los regantes de la zona del Levante y del Almanzora, que viven una delicada situación por la escasez de agua que están soportando y por las pocas soluciones que, según ellos, llegan por parte de las diferentes administraciones competentes. Diego Clemente, diputado nacional de Cs, Marta Bosquet, parlamentaria andaluza, y el concejal de este partido en Cuevas del Almanzora, Indalecio Modesto, se acercaron ayer a la sede de Aguas del Almanzora donde regantes de esta zona y del Levante han puesto sobre la mesa las medidas urgentes que necesitan para continuar con la actividad agrícola. El encuentro, encabezado por el presidente de Aguas del Almanzora, Francisco Javier Serrano, ha estado marcado por la "preocupación" que siente el sector ante los problemas que se le avecinan si no se establece un protocolo de actuación con carácter urgente. "Vivimos en una zona con muchas empresas que, de forma directa o indirecta, viven de la agricultura. Si no podemos regar, no hay producción, lo que conllevaría la pérdida de miles de trabajos y del mercado que tanto nos ha costado conseguir. Los clientes, que confían en los productos de esta zona y en la garantía alimentaria que les ofrecemos, se verían obligados a buscar otras opciones", han trasladado los regantes a los representantes de Ciudadanos.

Los afectados han detallado los principales escollos a los que se enfrentan. En su día, la Comisión de Explotación del Trasvase Negratín-Almanzora aprobó el traspaso de 50 hectómetros cúbicos para la zona, sin embargo, si el nivel del pantano del Negratín baja al 30 por ciento, el trasvase de agua será muy complicado para los regantes almerienses. "No contamos con infraestructuras que nos hayan permitido traer todos esos 50 hectómetros cúbicos que se firmaron en su día, por lo tanto, aún nos quedan unos 22 hectómetros por trasvasar. Lo que estamos pidiendo es cumplir con lo cerrado y que se busquen las medidas necesarias para que podamos alcanzar los 50 autorizados. Queremos que se ponga en marcha un Decreto Ley que lo permita", han reclamado. Clemente se ha comprometido a realizar un seguimiento del estudio que se realice sobre la situación del Negratín y a esgrimir todas las vías posibles para alcanzar un acuerdo.