Unanimidad al Plan de Espacios Culturales tildado de "miserable"

Por los antecedentes era bastante previsible que el pleno ordinario celebrado en la mañana de ayer fuera de todo menos una balsa de aceite. Y los pronósticos no fallaron. La rueda de prensa del jueves del PSOE en la que su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, anunció que van a impugnar una partida de 2,51 millones de euros en subvenciones nominativas de los que el 81% van para pueblos del PP tuvo ayer su réplica en una sesión que discurrió con tranquilidad hasta la llegada de los Ruegos y Preguntas. Hasta ese momento los 27 diputados aprobaron por unanimidad el reglamento de uso de 'Sabores Almería' con el que la marca gourmet da un nuevo paso en su objetivo de abrir y consolidar nuevos mercados a los empresarios de la provincia y también refrendaron, aunque con la abstención de IU, una relación de actuaciones en la Red Viaria Provincial que podrá arrojar una inversión global de hasta 6,6 millones de euros. El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha destacado que la Institución Provincial con la aprobación de este punto va a adelantar todos los trámites administrativos y podrá ejecutar de forma inmediata cualquiera de las actuaciones conforme se incorpore crédito a las partidas presupuestarias.

Las chispas saltaron con la aprobación, aunque por unanimidad, del Plan de Espacios de Uso Cultural, con una inversión para los dos próximos años de 480.000 euros (190.000 Diputación y 50.000 los ayuntamientos beneficiarios cada año). Una cantidad que para Lorenzo resulta "miserable".

"No puede ser que a un pueblo se le dé a dedo 100.000 euros y luego se saque para todos, para los 103, una subvención de 190.000 euros", ha enfatizado Juan Antonio Lorenzo que apuntó que su voto pese a todo sería favorable porque "se trata de una convocatoria de libre concurrencia, algo a lo que ustedes están poco acostubmrados", en alusión a la modificación presupuestaria mencionada anteriormente para conceder más de dos millones de subvenciones directas, a dedo, a ayuntamientos gobernados por el PP.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, explicó que "los ayuntamientos que no sean beneficiarios en 2017 estarán automáticamente seleccionados en 2018, con lo que no habría que repetir el proceso y las obras de los dos planes podrían estar ejecutadas en el verano de 2018" y añadió que "las bajas que se obtengan en las licitaciones se van a descontar a las aportaciones de los ayuntamientos, tal y como se viene haciendo en los Planes Provinciales. Teniendo en cuenta que las aportaciones oscilan entre el 5 y 30% muchos de los ayuntamientos no tendrán que realizar aportaciones a este plan".

Estas declaraciones de Lorenzo provocaron que en el turno de Ruegos y Preguntas, el vicepresidente Javier A. García, lamentase como los socialistas "maltrataban y discriminaban" a los municipios de diferente color político con las cifras que ha obtenido de la aplicación 'Invertimos en tu pueblo': "En 2010 el PSOE realizó 102 actuaciones en municipios de su mismo color político (57%) y 53 en los gobernados por el PP (30). Destinaba el 80% de la inversión a sus municipios, frente al 18% en los del Partido Popular y sólo invirtió 1 euro por habitante en estos municipios frente a los 11,12 euros en los que gobernaban los socialistas. Eso si es maltrato y discriminación".

Unas declaraciones que la bancada delPSOE tildaron de datos "sesgados" y que provocó que el presidente Gabriel Amat tuviese que apagar el acalorado debate sin turno de respuesta a Lorenzo.