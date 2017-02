"En pleno siglo XXI sí se puede vivir de los productos de la tierra, como la naranja"

-primer Día de la Naranja que celebra como alcaldesa. Siente una mezcla de ilusión y responsabilidad, imagino.

-Así es. Estoy muy ilusionada. Estamos realizando todos los preparativos como siempre con mucho cariño y expectación por saber cuánta gente nos va a visitar.

Sin la ayuda de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Gádor no podría celebrar este evento"

-¿Qué novedades presenta esta quinta edición del Día de la Naranja?

-Pues hay muchas. Quizás la más significativa es que en año anteriores hemos tenidos diferentes puestos pero este año ya tenemos 42 confirmados de diferentes productos artesanales. Además, hemos preparado una ruta por la Vega del Andarax para que los visitantes conozcan nuestros naranjos. También habrá actividades lúdicas y de ocio para los niños y las familias. Hemos preparado también la gran fuente de zumo, algo que no puede faltar, y la elaboración de entre 15.000 y 20.000 papaviejos de naranja gracias a la ayuda de muchísimas voluntarias que ese día se prestan a elaborarlos. Hemos preparado también obsequios para todas las personas que nos visiten.

-¿Quién recibirá este año el reconocimiento de la Naranja de Oro?

-Este año ha recaído en Nicolás Gómez Cañizares porque su trayectoria en el mundo de la agricultura comenzó desde que era un niño y hoy día, con cerca de 90 años, sigue aún vinculado a sus naranjos. Su familia entera ha vivido y vive de cultivar la naranja. Nicolás se ha jubilado siendo agricultor y todos los días va a su cortijo para ver sus frutales.

-Nicolás es un ejemplo de los gadorenses que viven por y para la naranja.

-Exactamente. Es un ejemplo de que sí se puede vivir de la naranja. Prueba de ello es Nicolás y por eso ha recibido la Naranja de Oro.

-Como suele ser habitual, los bares y restaurantes se frotan las manos con la alta afluencia de público que se espera.

-Así es. Además se han volcado para este día con la elaboración de tapas con naranja.

-Esta fiesta es una manera de demostrar que Gádor vive por la naranja y ama esta fruta.

-Es una manera de demostrar que se puede preservar el producto autóctono. Estamos en pleno siglo XXI y se puede vivir todavía de los productos de la tierra. Aquí vivimos de la naranja. Muchas familias jóvenes viven de la naranja.

-¿Los jóvenes vuelven a ver entonces con buenos ojos la agricultura?

-Totalmente. Hay una gran salida laboral. Como he comentado, hay muchas familias jóvenes que han apostado por ello. El sustento es la agricultura. Muchos jóvenes y mayores trabajan en las dos fábricas de cítricos. Para nosotros, la naranja es fundamental.

-¿Cómo ayuda el Ayuntamiento de Gádor, dentro de sus limitadas competencias, para favorecer la preservación de la naranja como motor económico?

-Una de las fórmulas es celebrar esta fiesta. Nosotros, dentro de nuestras competencias, siempre estoy en contacto con todas las empresas vinculadas a la naranja y los agricultores para conocer sus necesidades entre las que están la mejora de cauces, caminos... El agua es nuestro principal problema y siempre trabajamos con ellos para mejorar su uso. Siempre vamos con ellos de la mano para solucionar sus problemas porque en el caso del agua no depende de nosotros. No tenemos recursos.

-¿Qué balance hacen desde el Ayuntamiento de este evento?

-Este evento impulsa el turismo y revitaliza la economía de toda la comarca. El año pasado muchos visitantes tuvieron que irse a otros pueblos colindantes para comer porque estábamos colapsados. Es una buena manera de ayudar nuestra economía. Diputación hace muy bien apoyándonos para su celebración.

-¿Cómo es ese apoyo?

-Nos conceden una subvención par asu celebración además de darle promoción a través de todos sus canales, que es muy importante. Un Ayuntamiento pequeño como el nuestro no tiene capacidad para organizarlo. Si no fuera por Diputación, no podríamos celebrarlo, sin duda.