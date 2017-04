Consejos a vecinos para prevenir los peligros en las redes sociales

Medio centenar de personas ha recibido claves y formación acerca de cómo prevenir y detectar los peligros que entrañan las redes sociales e Internet, especialmente entre los adolescentes y los menores, gracias a la charla 'Educar para Proteger' celebrada ayer en el Centro de Interpretación de la Pesca en el marco del Programa de Protección de Menores frente a las Redes Sociales.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, destacó la "gran importancia de conocer los riesgos de las redes sociales y de ser cuidadoso con el uso que se hacen de las herramientas en Internet, especialmente entre los jóvenes" que "tienen que tomar conciencia de la repercusión de las acciones en el mundo digital".

El Centro de Interpretación de la Pesca ha acogido este taller de la Junta

Y es que según indicó el alcalde "aunque son un recurso muy útil, también pueden acarrear problemas". Por ello, "fruto de la preocupación social, desde el Ayuntamiento de Adra hemos promovido acciones como esta charla para dar información y asesoramiento por especialistas en esta materia, contribuyendo a evitar así situaciones como el ciberacoso, fraudes o pérdida de la intimidad".

El psicólogo Francisco Sierra, colaborador de Cruz Roja y Andalucía Compromiso Digital, fue el encargado de ofrecer la charla a todas las personas interesadas en conocer de cerca las principales amenazas a las que se enfrentan padres, madres y menores en Internet y, particularmente, en las redes sociales.

Así, el ponente comenzó explicando el significado de la brecha digital y, a continuación, trasladó las claves y síntomas más visibles sobre los usos excesivos de las nuevas tecnologías, ofreciendo consejos sobre cómo evitar la sobre-exposición de los menores a los peligros que existen en las redes sociales y el mundo digital.

Ayudar a los padres y madres a supervisar un uso adecuado de los menores en las redes sociales, evitar la aparición de hábitos perjudiciales o dañinos, reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías y también sus reisgos, así como distignuir entre afición y adicción, han sido los principales objetivos de esta charla.

El programa para la protección de menores en el entorno digital y, específicamente en las redes sociales, se ha comenzado a desarrollar gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Adra, la Unión Europea y la Junta de Andalucía, en el marco de los planes Emple@Joven y Emple@30+, Cruz Roja Española y Andalucía Compromiso Digital.

Junto a la charla, el Ayuntamiento de Adra distribuirá una serie de carteles y dípticos informativos en distintos puntos del municipio, así como a través de las distintas redes sociales en las que tiene presencia el Consistorio en los que se recogen consejos dirigidos a menores y a padres y madres con los que ayudar a establecer normas con las.

En el material informativo dirigido a los menores se recogen consejos como pensar las imágenes y videos que se van a colgar a las redes sociales, no dar datos personales, no chatear con desconocidos, compartir con los padres y madres las páginas que se utilizan o no hacer bromas ni insultar a través de las redes.

En lo que respecta al material diseñado específicamente para padres y madres, se apela a establecer normas sobre el uso de Internet, advertir a los hijos e hijas de que las contraseñas y datos personales no deben compartirse a través de la red, así como recordar que la comunicación debe realizarse de forma segura y respetuosa, entre otros consejos.