Plataforma pide en una moción eliminar de forma progresiva las barreras arquitectónicas

Plataforma Ciudadana Abderitana ha propuesto en moción al Pleno que se proceda, de manera progresiva, a la eliminación de barreras en todo el municipio de Adra para adaptarlo a la legislación vigente, suprimiendo los obstáculos que impiden a las personas con diversidad funcional transitar y acceder a los espacios y servicios públicos en condiciones de igualdad; mejorando y facilitando así su calidad de vida.

"Las barreras arquitectónicas se encuentran en muchos de los espacios que nos rodean, y afectan de distinta forma a las personas con movilidad reducida, según sea su diversidad funcional. Para ser conscientes de ello solo tenemos que dar un paseo por Adra acompañando a alguna de estas personas. Comprobaremos que tales barreras están presentes en la calle de manera habitual, no sólo en los bordillos, sino en los pasos estrechos, los desniveles, las escaleras, etc; obstáculos todos ellos que son de muy difícil superación para personas mayores o con alguna diversidad funcional. Pero no sólo en la calle hay barreras para estos colectivos, también en los alrededores, accesos e interior de los edificios de uso público hay múltiples barreras de difícil o imposible superación", explican.

Para afrontar el problema de manera global, Plataforma plantea en su moción que el Ayuntamiento realice un informe sobre distintos tipos de barreras existentes en Adra (urbanísticas, en las edificaciones públicas y en la comunicación) y que se elabore un Plan de eliminación de dichas barreras -según establece la legislación vigente sobre accesibilidad-, en un plazo no superior a 18 meses. Dicho Plan deberá ser publicado en la página web municipal para conocimiento de toda la ciudadanía abderitana.