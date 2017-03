El equipo de gobierno llevará el presupuesto de 2017 al próximo pleno

La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha avanzado hoy que el equipo de Gobierno someterá a debate el presupuesto municipal para el ejercicio 2017 en la próxima sesión plenaria que se celebrará, previsiblemente, la próxima semana, por lo que ha urgido a los grupos de la oposición que aún no han trasladado sus aportaciones a hacerlo lo antes posible para "encajarlas en el borrador y poder sacar adelante unas cuentas surgidas del consenso".

Alicia Heras ha afirmado que "el equipo de Gobierno quiere sacar adelante los presupuestos de este ejercicio desde el dialogo, demostrando así la voluntad de alcanzar acuerdos por el bien de los ciudadanos", para lo que "hemos dado ya un plazo más que prudencial de cuatro meses a todos los grupos municipales que conforman la Corporación Municipal para que realicen sus aportaciones y sugerencias".

Alicia Heras urge a los grupos municipales que aún no lo han hecho a "trasladar aportaciones"

"Creemos que este plazo ha sido más que suficiente para que, con el borrador en la mano, los concejales de los diferentes grupos de la oposición hayan valorado cuáles son sus prioridades y las hayan trasladado al equipo de Gobierno", aunque según ha apuntado "hasta el momento sólo el grupo municipal Ciudadanos ha entregado un documento con sus aportaciones".

En este sentido, Heras ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los grupos municipales, ya que "a pesar de que me he puesto en contacto directamente con los portavoces de los grupos de forma reiterada, aún no he obtenido ninguna respuesta", ha dicho insistiendo en que "el borrador de presupuestos está entregado desde el pasado mes de noviembre a todos los grupos políticos".

Finalmente, la responsable de Hacienda ha subrayado que el borrador elaborado por el equipo de Gobierno "es expansivo, ya que recoge un incremento en las inversiones reales para este ejercicio" y, además, "contempla las partidas necesarias para llevar a cabo los acuerdos adoptados en el seno de la Corporación Municipal".