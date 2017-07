El paseo marítimo de El Palmeral acogerá '1 Piano & 200 Velas'

El próximo 28 de julio, a las 22:00 horas, el paseo marítimo de El Palmeral se transformará en un escenario cálido. El pianista y compositor David Gómez presentará ante los abderitanos y visitantes '1 Piano & 200 Velas', un concierto de piano con una puesta en escena romántica y envolvente a pie de playa.

200 velas iluminarán al reconocido concertista de piano, que interpretará a E. Morricone, E. Granados, F. Chopin, E. Lecuona, A. Piazzolla y también su propia obra con piezas como "The Island", "The Lighthouse", o "16 years old", con las que hará sentir a los espectadores el carácter cinematográfico de su álbum.

Un concierto para los amantes de la música de calidad, de los ambientes románticos y especiales que llega a Adra dentro de su programación de verano que ha elaborado el Ayuntamiento .