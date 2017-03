Un agente tutor velará porque los niños asistan al colegio

El Ayuntamiento de Garrucha quiere erradicar el absentismo escolar y para ello ha aprobado una plan paraprocurar la asistencia regular de todos los menores en edad escolar obligatoria a las aulas, para lo que se ha creado la figura del agente tutor. "Para que pueda cumplir su cometido, hemos previsto poner a su alcance todos los medios necesarios tanto personal, docente, administrativo como policial ya que entendemos que acabar con el absentismo es una labor que compete a la sociedad en su conjunto y en la que todos, por tanto, debemos implicarnos", ha señalado el concejal de Cultura, Juventud, Salud y Protección Civil, Ángel Capel.

El trabajo que ahora se inicia no solo quiere erradicar el problema, sino que busca ahondar en las razones por las que el menor no quiere ir a clase con el fin de analizar su entorno y trabajar para modificar su conducta. "No se trata de obligar a los chavales a ir a clase sino de buscar la manera de hacerles entender la importancia de la escuela y la formación en sus vidas".

El agente tutor además se encargará de detectar e intervenir en consumo o venta de drogas, alcohol y tabaco o ante conflictos entre los propios menores ya sea por conductas de acoso escolar o de otro tipo e incluso maltrato infantil.