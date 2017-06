El colorista festijal DJ 'The Fest Colors' se celebrará este sábado

La fiesta de bienvenida al turista en Garrucha está más cerca. 'The fest colors', el colorista festival Dj pensado para toda la familia, se celebrará en la Playa del Pósito el próximo 1 de julio y con él se cierra la edición almeriense. Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada a un precio de 15 euros ó 18, con autobús, y se elevarán a 20 euros, en taquilla, el mismo día de la celebración.

La fiesta comenzará a las 12 horas y se prolongará hasta la medianoche, en un ambiente de luz y color que será amenizado por productores de prestigio nacional, como Moree Mk, Happy Djs, The Privilige, Pedro Panona, Ness Navarro, Trave Dj, Dj See, Tony de Rosa, además del reconocido músico onubense Sergio Contreras, la estrella del festival.

La peculiaridad de este evento es que durante el concierto los asistentes se tiñen de polvos de colores y los lanzan al aire simultáneamente, creando un ambiente único y un efecto visual radiante y muy colorido. Por eso, la entrada incluye además del acceso al recinto, bebida, mochila, bolsa holi y comida. De hecho está previsto elaborar una gran paella que podrá degustarse hasta las 16 horas.

Dado que no hay límite de edad para el acceso a este festival en el que colabora el Ayuntamiento de Garrucha, 'The Fest Colors' cumple con las normas que se exigen en estos casos en los que pueden entrar menores, como es un control exhaustivo en el exterior y pulseras de colores para que evitar que se administre alcohol a quienes no han cumplido los 18 años.