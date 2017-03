Góngora defiende que no hizo nada irregular e insta a entrar "al fondo de la cuestión"

Los tres portavoces de la oposición declararon ante los medios de comunicación que la salida del Pleno se debió a un ejercicio de "responsabilidad para no ser cómplices" ya que consideraron que "El Ejido no se merece, de nuevo, a un alcalde en el banquillo".

Llamaron la atención, igualmente, sobre el supuesto abandono del PP a Francisco Góngora y a la falta de pronunciamientos públicos de apoyo al alcalde ejidense, a la vez que no descartaron dar un paso más y convocar un pleno de reprobación o, incluso, una moción de censura a pesar de no contar con mayoría suficiente para ello.

En cualquier caso, el alcalde ejidense, en notas de Alcaldía, se mostró extenso en sus explicaciones sobre el asunto que le llevará a juicio en pocos meses y lamentó la ausencia de la oposición, cuya actuación calificó de "circo".

Recordó que la denuncia se remonta a la campaña electoral de 2011 "cuando el PAL usó medios municipales para hacer labores de investigación de toda mi familia". Además, volvió a insistir que "este asunto nada tiene que ver con la condición de cargo público" y que, ya en el año 2014, un auto judicial dictaminó la inexistencia de un delito de tráfico de influencias. "Un año y medio antes de ser yo concejal de Urbanismo, ese suelo ya estaba propuesto, en un avance, como suelo urbanizable", insistió Góngora.

Al término la instrucción del caso, el alcalde ejidense se lamentó de que no se haya entrado "al fondo del asunto" que, según reiteró, está en saber cuándo se consuma la compraventa del terreno por lo que confió en que, en el juicio oral, se hable detalladamente de esta cuestión porque "ese es el momento de tributar y no es lo mismo hacerlo al 15% que al 30%".

Góngora recordó que su defensa ha presentado informes que demostrarían su inocencia y aludió al informe de catedrático de derecho financiero de la UAL, Fernando Fernández.

El alcalde también calificó de "disparate jurídico" las conclusiones del informe elaborado por la Agencia Tributaria que dice que no se puso a disposición el bien de la compradora "pero hay elementos que son irrefutables", insistió Góngora. "Nadie puede decir que alguien que tiene solo una mera expectativa de derecho y que no es propietario puede desarrollar el suelo, como argumenta ese informe", subrayó. Igualmente, se mostró en total desacuerdo con el informe que refleja que "no se había cancelado la hipoteca" del terreno que había adquirido bajo la sociedad mercantil y, por tanto, "no se había podido consumar la compraventa"; una cuestión que, indicó, "hasta un alumnos de tercero de derecho" podría rebatir.

"No pienso que tenga que presentar ninguna dimisión porque no he hecho nada irregular ni ilegal", manifestó el regidor ejidense, quien recalcó en varias ocasiones que la cuestión que se dilucide bajo este caso es de orden "civil". Además, se refirió a que él era un "mero socio" de 'Agrícola Euro Alpujarra SL' y no tenía "facultad de disposición".

Sobre el supuesto abandono de su partido, Francisco Góngora señaló que ha recibido varias llamadas de teléfono, entre ellas, la del propio presidente provincial, Gabriel Amat.