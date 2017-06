Jornada de ocio inclusivo en el parque

Las asociaciones de personas con discapacidad del municipio de El Ejido celebraron ayer un gran acto festivo en el Parque Municipal con el propósito de reivindicar un ocio inclusivo, en igualdad de oportunidades y participación, como un derecho que favorece el desarrollo de cualquier persona

Los usuarios de El Timón, Asprodesa, Activa Tu Ocio y Di Capacitados, Alfiel, Down El Ejido, Fundación ONCE y Faisem, en total más de un centenar, disfrutaron de una jornada lúdica de convivencia en la que han compartido un desayuno saludable, música y diversas actividades. La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, participó en esta iniciativa destacando "la importancia de desarrollar actos de sensibilización orientados a la sociedad en general y al sector del ocio en particular para concienciar en la necesidad de que se desarrollen programas de entretenimiento inclusivos.