El PSOE urge a buscar una solución al hoyo de la calle San Isidro

El PSOE de El Ejido urge al equipo de gobierno a buscar una solución definitiva al "hoyo de la calle San Isidro", un problema del que se han quejado a los socialistas ejidenses numerosos vecinos del entorno, que aseguran no entender la pasividad de los responsables municipales ante esta situación.

Se trata de un enorme socavón que dejó una construcción paralizada en el año 2009 y que, pese a estar vallada, supone un peligro para los vecinos y vehículos que discurren por la zona.

Según señala el concejal socialista Juan Godoy, "los vecinos no lo entienden, y nosotros tampoco. No comprendemos por qué el equipo de gobierno no insta a los propietarios del solar y de la unidad de ejecución de la calle San Isidro, el entorno conocido como 'hoyo de San Isidro', a que de una vez por todas finalicen unas obras de urbanización que están paralizadas, y que generan numerosas molestias a los vecinos".

Igualmente, el concejal socialistas Juan Godoy especifica que "el vallado de las obras impide el tránsito seguro por la acera y dificulta la visibilidad de los vehículos en los cruces de la calle. Además, no permite disfrutar ni mantener la zona verde que hay en ese entorno. Por no hablar de que aquello se ha convertido en una especie de almacén de materiales al aire libre, con el peligro que eso supone, ya que ahí se han producido incidentes diversos y hasta un intento de suicidio".

En esta línea, el concejal socialista Juan Godoy ha señalado que "nuestro partido va a presentar una moción para instar al equipo de gobierno a que dé los pasos necesarios para acabar con esta situación de la manera que se debe hacer, que es obligando a los propietarios a finalizar la urbanización de la zona y a retranquear el vallado del solar para que se pueda pasar por la acera con seguridad y se adecente todo el entorno".