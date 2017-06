Los feriantes reclaman tasas más bajas y el gobierno dice que no varían desde hace 8 años

Una parte de los feriantes, a una semana de San Isidro, ha lanzado una advertencia al Ayuntamiento del El Ejido al que le reclaman una bajada de las tasas para poder instalarse en el recinto ya que las consideran "excesivas". Sin embargo, desde el Ayuntamiento ejidense insisten en que los precios no se han modificado en los últimos ocho años e insisten en que es una minoría la que pretende abrir este debate.

Los precedentes de los últimos festejos han despertado el nerviosismo entre la población. No en vano, la falta de documentación de uno de los feriantes en las fiestas de Santa María del Águila, en el mes de mayo, ya despertó la "solidaridad" del resto de feriantes que decidieron no montar y dejar a estos vecinos sin atracciones. Ahora, los feriantes han planteado la misma posibilidad, pese a que en el pliego de condiciones con el que se presentan al concurso para acceder a estas parcelas ya se contemplaban los precios que ahora consideran "excesivos". Fuentes municipales sí han confirmado que las cantidades son distintas para San Marcos o San Isidro pero que, en cualquier caso, no han sufrido ninguna modificación en los últimos años.

Por otro lado, otra de las novedades instauradas este año por el equipo de gobierno para San Isidro, como era la declaración del viernes como día festivo en lugar del tradicional 'lunes de resaca', tampoco parece haber tenido gran acogida entre el sector comercial de la localidad. La asociación de comerciantes del centro ya ha anunciado que sus establecimientos permanecerán abiertos el viernes 30, pese a ser festivo, y poder comenzar así con el periodo de rebajas y, sin embargo, cerrarán el lunes como era tradicional. Desde UPYD también han augurado el "fracaso" de ese viernes festivo.'