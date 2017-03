El hospital abre vías para recibir quejas con el ánimo de mejorar

Las principales cuestiones sobre las que los usuarios han planteado ya algunas quejas son la limpieza, el mantenimiento o la alimentación. "En definitiva, se trata de ser sensibles con las necesidades de nuestros usuarios y de ahí el pleno impulso a esta campaña que es absolutamente novedosa en el ámbito hospitalario", remarcó Ramón Estrada. A la vez, el responsable también reconoció que se trata de una forma de conocer "la percepción" del paciente ya que "a veces para un usuario puede pasar desapercibida una incidencia pero para otro no".

A finales del mes de noviembre se avanzó un poco más y la propuesta de 'Cuidando Juntos' se difundió con cartelería en las habitaciones del área de Hospitalización y en parte de la tercera planta. "Con esa medida, hicimos extensivo la nueva vía de comunicación no sólo a nuestros usuarios de la web, sino también a los pacientes y acompañantes para, finalmente, hace un par de meses, llevar la medida a todas las plantas de Hospitalización", apuntó Estrada.

Hace casi seis meses comenzó a gestarse el proyecto 'Cuidando juntos' a través del cual se pretende ofertar nuevas vías de comunicación a las casi 3.000 personas que a diario pasan por el centro ejidense y que tienen alguna reclamación que hacer para mejorar aquel servicio que no es sanitario. Hasta ese momento, muchas de las reclamaciones terminaban sobre la mesa de Ramón Estrada, subdirector de Infraestructuras del Hospital de Poniente, quien explicó al Diario de Almería que el primer paso se dio a finales del pasado septiembre al comunicar, a través de la página web del hospital, la posibilidad de plantear su sugerencia a través de este portal.

El Hospital de Poniente desarrolla desde hace unos meses una iniciativa pionera en su ámbito con la que pretenden animar a los pacientes y acompañantes a colaborar en la buena imagen y mantenimiento de las instalaciones y determinados servicios. De esta forma, comunicar que el sillón del acompañante está roto, que la ducha de la habitación no tiene agua caliente o que el grifo del lavabo pierde agua es más fácil que nunca.

Cuestiones, para algunos, no tan menores

"A veces puede parecer que las reclamaciones son cuestiones menores dentro del enorme trabajo de mantenimiento que tienen este hospital pero lo cierto es que para el usuario no lo son tanto y hay que dar respuesta", apuntó Ramón Estrada. No en vano, puso como ejemplo un armario que no cierra correctamente, y que puede ser "irrelevante a efectos de cuidados asistenciales" pero con 'Cuidando Juntos' se abre una vía de comunicación para solucionar esa incidencia. "Es verdad que la gente aquí llega con otros problemas más graves pero a veces sí hay quien percibe estas incidencias y queremos mejorarlas", insistió.