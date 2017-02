"Hay que ir hacia una atención médica en la que el paciente participe más"

José Antonio Hernández Sáez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y experto universitario en Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lleva dos décadas vinculado a la sanidad pública almeriense y, muy concretamente, a la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente en la que, desde el pasado martes, ejerce el cargo de director gerente.

-No muchos se estrenan en el cargo ampliando áreas, como la de Ginecología presentada este mismo miércoles, y con perspectivas de nuevos servicios en pocos meses. ¿Se siente afortunado?

-Por su puesto, siempre es mejor llegar que cuando hay conflicto (risas). La mejora el área de Ginecología era una cuestión que, evidentemente, ya venía trabajando el equipo anterior y me ha tocado a mi recoger este fruto que dejó Pilar Espejo, la anterior gerente.

-Además, conoce muy bien esta empresa, ¿eso también es una ventaja, no?

-Sí. Yo empecé en el Distrito de Poniente, donde fui director, pasé después por el Hospital de Torrecárdenas y después ya llegué al Hospital de Poniente en el que estuve hasta en el día que se colocó la primera piedra. Lo siento como algo mío.

-No podía entonces rechazar el cargo de director.

-Pues he asumido el cargo porque, de verdad, pensaba que este era mi momento. He asumido otros cargos de responsabilidad en mi etapa laboral en el Hospital de Poniente y sabía que si no tomaba la decisión ahora, no lo iba a hacer nunca. Por ello decidí asumir este reto que sé que no es fácil. Ahora estamos inaugurando pero vendrán otros tiempos...

-Su nombramiento fue este mismo martes, ¿ha tenido ya la oportunidad de presentarse al personal?

- En los hospitales que están fuera, he podido hacerlo por vídeo conferencia. En cualquier caso, quiero hacer visitas a cada centro porque estoy convencido de que a la gente hay que ir a verlos y decirles lo que pienso para que, así también, haya feedback.

-¿Y qué es lo que piensa?

-No creo que haya que hacer cambios drásticos pero sí me gustaría cambiar algunas cosas. Entre los cargos que he tenido uno ha sido el de Atención al Ciudadano. Cuando estás allí y atiendes a la gente estás más en contacto con sus quejas; y con lo positivo también. Allí abajo cae todo. Lo que pretendo es que avancemos en una atención más humanizada de tal forma que los pacientes puedan compartir las decisiones clínicas. En definitiva, lo que me gustaría es que el personal se ponga en el papel del paciente. A veces los médicos utilizamos las guías médicas y los protocolos pero nos olvidamos de empatizar con quien está sentado delante.

-¿Y cómo pretende hacer cambiar el chip?

- Es difícil porque, a veces, los médicos podemos ser muy mecanizados. Si es necesario habrá que sentarse con cada uno. Tal vez, si ven mi ejemplo y mi forma de actuar en la gestión, les anime a cambiar en esa línea.

- Ese es un buen planteamiento de cara a la ciudadanía ¿y de cara a los profesionales qué cambios prevé?

-A los profesionales hay que darles siempre la oportunidad de participar; una participación responsable que se base en la confianza mutua. Además, me gustaría también que se sintieran orgullosos de pertenecer al hospital, es decir, ese sentimiento de empresa que hay en muchos sitios y que en el sistema sanitario público no es frecuente, que sí lo fuese. Este hospital ha sido puntero en muchas cosas y se han iniciado iniciativas aquí que en otros hospitales han copiado ¿por qué no tenemos orgullo de ello? La gente debe creerse donde está. El hospital es su medio de trabajo y deben defenderlo siempre.

-¿Y cuál debería ser la bandera de la Agencia Sanitaria?

-Tenemos un personal eminentemente joven y eso nos permite cambiar con más facilidad algunas cosas. La gestión aquí también ha sido diferente ya que hacemos mucho hospital de día y cirugía mayor ambulatoria, cuando en otros hospitales todavía no se hacía. Nuestro sistema de gestión permite decir que somos un hospital de los más eficientes. Tenemos un sistema muy flexible de gestión, es decir, ponemos un recurso cuando hace falta.

-Ante esas fortalezas que presenta, ¿cuáles son las debilidades, qué hay que mejorar?

-Aunque sea insistir, creo que es importante ese trato diferenciado a las personas. En calidad siempre hay que seguir mejorando porque en el sistema sanitario la evolución es muy rápida en este ámbito, pero la calidez con el paciente no podemos olvidarla. Es importante trabajar el talante para que el paciente se sienta cómodo en encuentro que, a veces, puede ser demasiado frío.

-La presidenta de la Junta de Andalucía visitó el centro hospitalario de El Ejido hace pocas semanas y anunció la llegada de los servicios de Nefrología y hospital de día médico, ¿para cuándo estarán?

-Sobre la consulta de Nefrología estamos ya determinando, sobre plano, donde se va a ubicar y estará en marcha en el mes de mayo. La presidenta dijo antes de verano y lo cierto es que en esos meses, entre vacaciones y sustituciones, puede ser mala fecha. Poner en marcha esta consulta tiene dos partes: por un lado, la logística; y por otra, el ponernos de acuerdo con nuestro hospital de referencia sobre cómo atender a los pacientes. Habrá que coordinarse con Torrecárdenas. Por lo que se refiere al hospital de día oncológico, como es un proceso de mayor envergadura que nos obliga a modificar nuestras áreas, va a más largo plazo. En cualquier caso, nos gustaría que pudiese estar operativo en el mes de noviembre.

- Desde el PP se han quejado de que los médicos están desbordados ¿Hay previsión de aumentar la plantilla de profesionales este año o a medio plazo?

-Estamos en una zona de crecimiento y estamos poniendo los recursos. A veces hay dificultades, no por no querer traer gente sino porque es difícil que vengan aquí. Recientemente se ha incrementado la plantilla de urgencias y estamos incrementando la plantilla cada vez que hay necesidades.