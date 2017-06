Una treintena de operarios limpiarán la playa tras las hogueras de San Juan

Mañana se celebran las tradicionales hogueras de San Juan y para que todo transcurra con normalidad, el Ayuntamiento de El Ejido ha diseñado un dispositivo especial de seguridad, y otro de limpieza y jardinería.

El área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios ha procedido a reforzar los servicios municipales de limpieza para dar cobertura a este multitudinario evento. El plan especial de limpieza y jardinería que dejará a punto las playas, los arenales y las zonas de paseo de todo el litoral se pondrá en marcha a partir de las 6 de la mañana del sábado 24 de junio. Estará compuesto por un total de 30 operarios de limpieza, 4 peones especializados y 10 vehículos, en concreto 2 retroexcavadoras mixtas, 2 camiones dúmpers, 2 tractores con remolque, 2 cubas y 2 barredoras mecánicas de aspiración de calzadas y vías estarán trabajando y realizando tareas de limpieza y acondicionamiento.

Además, para evitar posibles incidentes, a lo largo de toda la mañana está previsto que varios operarios recorran las zonas de playa con material específico compuesto por imanes para garantizar la retirada de púas u otros objetos punzantes y metálicos que hayan podido quedar abandonados en la arena.

El Ayuntamiento ha realizado algunas recomendaciones básicas para la noche de San Juan como no utilizar maderas con pinchos ni objetos punzantes, no encender fuegos en zonas no habilitadas, no dejar las hogueras y moragas sin supervisión, no utilizar combustibles ni líquidos inflamables y, una vez terminada la fiesta, apagar las brasas, rescoldos y recoger la basura, prestando atención a los cristales y objetos cortantes, y depositarla en las papeleras y contenedores. De igual modo, el Consistorio activará un dispositivo especial con personal de jardinería para que las playas presenten una buena imagen una vez termine la celebración de las moragas.

Sobre el operativo de seguridad ya se dio cuenta el pasado lunes, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad. De esta forma, se acordó que los Bomberos de Poniente y la Policía Local refuercen la vigilancia y control, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada, para vigilar que no existan quemas incontroladas de restos vegetales en las zonas rurales.