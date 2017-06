Los espacios ejidense y alpujarreño como reflejo de sus estructuras socioeconómicas

Eal aparecer el poder a escala local como poder territorial concreto y directo, el espacio ejidense terminará reflejando las estructuras sociales que sobre él actúan. En el tiempo comprendido entre mediados de los siglos XVIII y XIX las tierras labradas en el Campo (El Ejido) se incrementan en un 107,42% al pasar de 5.785 fanegas a 12.000, hecho ligado a la roturación y al cambio de tierras públicas a propiedad privada. Esta particularidad, muestra de la importancia de los factores exógenos respecto al espacio ejidense, se reflejará en su poblamiento permanente: en 1860 existen 317 casas, de las cuales 206 están habitadas permanentemente y 111 temporalmente, en un hábitat agrupado en pequeños núcleos, entre el que se intercala el disperso.

El hecho de estar las casas separadas, y que algunas de estas entidades apenas traspasen la célula familiar, no resta importancia a la riqueza de asentamientos: El Ejido, Loma de la Mezquita, Cabriles, Aljibillos, Venta del Olivo, Venta de Carambo, Toril, Hoyuela de Oras, Los Alacranes, Majada de Redondo, Majada de Lupión, Noria de Quirantes, Casa fuerte de Entinas, Venta de los Hornos, Venta de Rubí, Algarrobo, Mojonera, Noria de Lupión, Noria de Navarro, Noria de Daza, Noria del Derrengado, Derrengado, Aljibe de la Mujer, Alférez, Guardias Viejas, Matagorda, Onáyar, Canteras, Balerma y Noria de Jiménez.

Según el espacio desde el que se le considere la escala y la posición en el territorio no es objetiva, ni neutral, respecto a los hechos sociales y a la toma de decisiones. A partir del primer tercio del siglo XIX en El Ejido van apareciendo procesos modificadores, introducidos sobre todo por el desarrollo poblacional, pero también por las roturaciones, las desamortizaciones civil y eclesiástica, y la adquisición de tierras por vecinos de Berja.

En el año 1887 el municipio de Dalías cuenta con 2.112 casas y 6.294 habitantes: 1.420 casas y 4.047 habitantes en la villa de Dalías, y 692 casas y 2.247 habitantes en el territorio del actual municipio de El Ejido, en un hábitat concentrado y disperso, estructurado en las siguientes entidades de población: El Ejido, Morato, Cabriles, Aljibillos, Cuevas Blancas, Toril, Pago de María Peralta, Venta Nueva, Alberquillas, Entinas, Algarrobo, Pago de la Mujer, Pago de Pedro de la Hoya, Galiana, Loma del Viento, Príncipe Alfonso, Guardias Viejas, Onáyar, San Miguel y Balerma. La dependencia empieza a debilitarse en el aspecto económico, y los factores endógenos van adquiriendo una paulatina y progresiva importancia en el desarrollo de la zona ejidense.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a proponer que acaso sea ahora el momento de plantear el punto de partida, y preguntarse por algunas de las características del largo proceso, de casi un siglo de duración, que llevó a la constitución del municipio de El Ejido, así como también el considerar algunos interrogantes sobre la consolidación de un espacio social del poder.

El término municipal es el territorio por el que se extiende la jurisdicción de un ayuntamiento, y sobre el cual se asienta la población de un municipio, concentrada en uno o varios núcleos, entre los que puede darse un hábitat disperso. La población es el elemento dinámico, siendo las personas las mantenedoras y beneficiarias de los servicios. El concepto de capitalidad supone que allí reside el Ayuntamiento rector del municipio y celebra sus sesiones, y a ella han de ir los vecinos, y otras personas interesadas, para solicitar lo procedente. Nombre y capitalidad son dos conceptos, aun teniendo distinto significado, ligados íntimamente. En aquellos municipios con un solo núcleo de población se confunden y en los integrados por diversas entidades y hábitat disperso, es común coincidir el nombre del municipio con el de la localidad que es la capitalidad, algunos ejemplos correspondientes al año 1.887 son ilustrativos: (tabla)

En la evolución histórica del municipio de Dalias no debe contemplarse sólo su continuidad, sino que es necesario entrar en el análisis de varios elementos del pluralismo esencial en la historia tales como política, economía, sociedad, etc., interrelacionados pero, inevitablemente, generando problemas de coexistencia en dos espacios diferentes: Valle de Dalias y el Campo entre la vertiente sur de la sierra de Gádor y el Mediterráneo.

OTROS ENFOQUES Y ESPACIOS

Don Juan del Moral, regidor perpetuo, dijo que por la esperiencia y conozimiento que tiene assi de los alcaldes como de los regidores añales, que entran a exerzer tales ofizios por el tiempo de vn año, es lo regular en la maior parte de sujetos entrar con el consentimiento de considerarse dueños absolutos de la hazienda del Rey, nuestro señor, que assí para ellos como para los demás parientes quisieran distribuirla y contemplarlos en graue perjuizio de los demás vezinos y que si faltaran los ofizios de regidores perpetuos dentro de pocos años esperimentará el pueblo grauissimos ynconuenientes. Por cuias razones y las expresadas en el voto de don Laureano Godoy, con que se conforma, es de sentir no se tanteen dichos ofizios. Y visto este voto por el dicho Gabriel Fernández, alcalde, dixo lo contradezia y contradijo, por ser el dicho don Juan del Moral, quien lo a dado, regidor perpetuo y como tal ynteresado en dichos votos y que no deue ser por esta razón de ningún aprezio.

Gabriel Fernández, alcalde ordinario de este lugar, dixo que de tiempo de quarenta años a esta parte que tiene conozimiento a estado este lugar para perderse con los regidores perpetuos tratando mal a los alcaldes, por cuia caussa no se atreuen muchos ombres honrados a admitir los votos temiendo las resultas que de ello puede hauer y si a casso se hace diligenzia de sacar algunos sugetos por alcaldes no se atreuen los vezinos a dar su voto temiendo a los regidores por hallarse en cauildo siempre. Y después de lo referido, por los motiuos dados en los votos de don Miguel de Yanguas y don Diego de Morales escriuano del cauildo de este lugar con los que se conforma en todo, es su parezer se consuman y tanteen dichos ofizios.

Don Thomás del Moral dijo que su votto y parezer es no se tanteen los ofizios de regidores perpetuos por ser contra el bien público y por lo que se sigue por lo electiuo y que a la entrada y salida de ofiziales el pósito real reziue grandissimos perjuicios, pues en el año presente de diez y ocho al tiempo de ajustar las cuentas del pósito y estando haziendo la reintegrazión, auiendo sido los alcaldes antezedentes, de vno de los escriuanos, de vn caudal poco más o menos de quatrozientas fanegas de trigo, era deudor de zerca de seiszientos reales, donde los pobres carezían de aquella falta, y ese es el motiuo que tienen para ser malcontentos. Que los regidores añales quando entran a seruir los ofizios lo azen sin tener conozimiento del gouierno y assi se arriesga el caudal del Rey. Por cuias razones y además de ellas este lugar no tiene rentas ni propios para tantear dichos ofizios, por que los propios no llegan a cuatrozientos reales y aun que tiene compradas les terzias a su Magestad arrendando más de vn noueno tassadamente tiene para pagar situado y zenssos particulares. Por cuios motiuos y los dados por don Laureano de Godoy, escriuano, se conforma con él en todo.

Y que el escriuano que quedó por deudor de estos seiszientos reales al pósito fue don Diego de Morales y que ya los tiene pagados.