El hermanamiento se lleva la victoria

Moros y Cristianos se enzarzaron en una ardua y vistosa batalla por San Sebastián en Gérgal que puso fin a una contienda que ha durado todo el fin de semana y que ha sido, un año más, un auténtico espectáculo por su organización y belleza en la escenificación.

Pese a la amenaza de lluvia y que en algunos momentos del día el agua irrumpió levemente, el domingo de fiesta se pudo celebrar con normalidad.

Una vez más, la jornada comenzaba con la última concentración de las agrupaciones de Moros y Cristianos en Plaza Vieja, donde comenzaban las primeras representaciones. Ya a mediodía, turno para la Misa en honor al patrón, justo antes de llegar a uno de los momentos más esperados, la tradicional guerrilla frente al puente, en la Loma de Las Tablas. Una puesta en escena que representa la batalla sin cuartel entre ambas tropas.

A la hora de comer, el Ayuntamiento ofreció la degustación de comida en la carpa municipal, que ayer lucía radiante con más de medio millar de personas y que hace gala de la importancia de estas fiestas, que durante todo el fin de semana han vuelto a movilizar a todo un municipio y también a muchos visitantes, más cada año, que se sienten atraídos por esta festividad donde no solo se disfruta de las procesiones, sino también de unos desfiles, guerrillas y relaciones que no dejan indiferente a nadie. Y como no, de la rica gastronomía de un municipio conocido por su buen comer y donde sus platos más típicos son otro gran atractivo para todo aquel que arriba al municipio gergaleño.

A primera hora de la tarde tuvo lugar la procesión del patrón, acompañado en todo momento por el desfile de las distintas cuadrillas, cristianas y moriscas, que este año han estado representadas por unas 400 personas. Un auténtico espectáculo que tuvo su punto álgido con la tercera parte de las relaciones entre ambas en un día, como el de ayer, que era decisivo en la representación y donde se escenificó fielmente la historia con la recuperación del Santo por parte de las tropas cristianas, que se alzaron con el triunfo en la contienda.

En esta tercera parte se llevó a cabo el último enfrentamiento verbal entre las dos tropas, donde los participantes recrean a la perfección lo que fue la historia y donde los diálogos reproducen fielmente los textos heredados de la tradición. Ayer, los cristianos arrebataron el santo a los moriscos, pero la victoria real estuvo en el hermanamiento, que una vez más volvieron a desfilar solemnemente ante el patrón, quien los bendijo por mantener viva esta costumbre que va pasado de generación en generación y que gracias a la voluntad y al fervor de los gergaleños cada año que pasa gana más adeptos de fuera de su término municipal.

Las fiestas de Gérgal han vuelto a ser todo un éxito, y la clave de que así sea está en sus propios vecinos, que se vuelcan durante todo el año en la preparación de las mismas. Desde el Ayuntamiento tienen muy claro que esta festividad pasa porque sean los vecinos quienes elijan como debe ser la organización, por eso siempre propicia la participación para la organización del calendario de actividades y de ahí que cada edición sean más las personas que no residen en el municipio y que también quieren tomar parte de estas fechas tan señaladas.