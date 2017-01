Nueva ordenanza de ayudas para casos de emergencia social

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, cuyo equipo de gobierno está formado por PP-GRINP-VHA, ha celebrado este jueves una sesión de pleno en la que se ha aprobado por unanimidad una nueva ordenanza reguladora de Ayudas Municipales de Emergencia Social (AMES), que tiene por objeto la regulación del procedimiento de concesión de dichas ayudas. No obstante, esta ordenanza que se acaba de aprobar entrará en vigor en el plazo aproximado de un mes.

Con estas ayudas municipales se pretende apoyar a aquellos personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas en relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos. También se pretende evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desarrollo de las personas en la sociedad.

El nuevo texto recoge las situaciones de extrema y urgente necesidad susceptibles

En esta línea, las ayudas tienen el carácter de subvenciones directas destinadas a aquellas personas que se encuentren en una situación de extrema urgencia o grave necesidad, cuyos recursos no les permitan hacer frente a los gastos más imprescindibles para su propia subsistencia o la de su familia.

A los efectos de esta ordenanza se consideran situaciones de extrema y urgente necesidad susceptibles de mediante una AMES los gastos derivados de la vivienda o alojamiento como los derivados del riesgo inminente de no poder continuar en la vivienda habitual, los derivados del alquiler, gastos de agua, electricidad, gas u otros suministros esenciales; necesidades básicas de subsistencia como alimento, vestido, gastos relativos a la educación de los menores de la unidad familiar en edad escolar (siempre que no estén cubiertos por otra ayuda pública) y gastos sanitarios no cubiertos por los diversos sistemas públicos y que fuesen de vital importancia a juicio de facultativo; obras necesarias para la habitabilidad de la vivienda; endeudamientos contraídos con anterioridad a la ayuda y que haga referencia a alguno de los gastos mencionados (siempre que no se cuente con otros medios económicos para satisfacerlos) y exista peligro de desahucio, embargo u otro procedimiento judicial, así como otros gastos no relacionados, cuya necesidad se justifique suficientemente en el informe social elaborado al efecto.

Para poder acceder al sistema de servicios sociales y por consiguiente tendrán el derecho de acceder a las ayudas de urgencia o emergencia los interesados deberán estar empadronados en el municipio de Huércal al menos con un año de antigüedad.

Los vecinos que se encuentren con la necesidad de solicitar esta ayuda deberán cumplimentar el modelo de solicitud establecido por el Ayuntamiento, a instancia de los Servicios Sociales que será quienes recaben la información necesaria de cualquier otra administración, así como a emitir un informe sobre la situación de exclusión social o riesgo de estarlo. También deberán aportar los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Los Servicios Sociales remitirán en el plazo máximo de un mes, la solicitud y el informe de preinscripción en el que se pondrá de manifiesto si el interesado cumple los requisitos establecidos para el acceso a la ayuda. Tras ello, el Ayuntamiento podrá resolver la adjudicación de la misma.