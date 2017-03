Al Defensor del Pueblo por el estado del puente San Isidro

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, para que interceda ante la Junta de Andalucía con el fin de agilizar los trámites del puente de San Isidro. Así ha presentado un escrito ante la falta de respuesta, ya que la administración autonómica tenía que haber remitido el documento de alcance del estudio de evaluación ambiental como máximo el 13 de agosto, a fecha de hoy transcurridos más de 6 meses, no ha llegado, ampliamente superado el plazo establecido por ley.

Fernández señala que "esta es una de las pocas opciones que nos quedan ya que hemos trasladado el asunto a los responsables de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en varias ocasiones y seguimos en el mismo punto, no nos han aportado soluciones. Esta falta de interés por parte de la Junta de Andalucía nos da mucho que pensar y es que una vez más se está ninguneando al pueblo de Huércal-Overa, poniendo piedrecitas en el camino como si no quisieran que este nuevo puente se construya. No podemos tolerar este tipo de actitudes ya que nos debemos al interés de nuestros ciudadanos y por ello estamos trabajando y seguiremos haciéndolo llegando a donde tengamos que llegar para que podamos hacer realidad este proyecto con el que se daría solución a una demanda histórica de nuestros vecinos".

En un año se han tenido cuatro reuniones con el delegado de Medio Ambiente

Dada la necesidad de una actuación inmediata para la puesta en marcha del proyecto que desde el equipo de gobierno popular se comenzó en 2013 se han mantenido diversos encuentros con el delegado de Medio Ambiente de Almería. "Encuentros que no han sido fáciles de concertar ni tampoco nos han aportado solución alguna. En menos de un año, he mantenido personalmente 4 reuniones con el delegado en las que no hace más que achacar el retraso del informe de este importante y necesario proyecto para el pueblo de Huércal- Overa, a la falta de medios personales. Un fundamento que no puede sostenerse sobretodo teniendo en cuenta que este puente es un punto negro en la carretera de Huércal Overa en el que hace apenas tres meses hubo un accidente que provocó que estuviera cortado durante horas impidiendo el acceso incluso al Hospital Comarcal", detalla el Alcalde.

En el escrito se solicita que siendo admitido a trámite tome en consideración los motivos y fundamentos alegados, "si usted lo tiene a bien, requiera de forma inmediata a la Conserjería de Medio Ambiente que nos remita el documento de alcance de estudio ambiental estratégico. Así como, celeridad y colaboración entre administraciones para poder avanzar en este proyecto".