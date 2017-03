El área de Mantenimiento y Servicios resuelve 2.209 demandas ciudadanas

El área de Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha cerrado la memoria del pasado año con un balance de 2.209 tareas realizadas por demandas de los vecinos, con una media de nueve demandas ciudadanas atendidas a diario, llegando a un cumplimiento de más del 90% de las peticiones realizadas. Así lo han informado desde el Ayuntamiento. Además, han aclarado que las restantes demandas que se han recibido y no fueron atendidas, unas 300, son actuaciones de mayor envergadura por lo que requieren redacción de proyectos e inversiones mayores. En este punto, desde el área de Mantenimiento y Servicios han informadi que serán tenidas en cuenta para la redacción de próximos presupuestos. También dentro de ese paquete de peticiones, algunas no son actuaciones sobre las que haya competencia municipal por lo que no se puede actual.

El concejal de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento, Blas Sánchez, ha señalado tras dar a conocer este balance que "con estos datos en la mano podemos afirmar que desde los servicios municipales se atiende un plazo razonable al 100% las pequeñas demandas ciudadanas que son competencia municipal" a la vez que ha invitado a los vecinos a "utilizar los medios oficiales, como instancias, partes… para realizar las demandas pertinentes y poder así actuar por parte del Ayuntamiento lo antes posible para solventarlas".

En el total de las 2.209 tareas realizadas el pasado año se encuentran tanto las solicitadas por medios oficiales (como instancias o partes en el Ayuntamiento), además de las efectuadas a través de redes sociales (buzón de sugerencias y páginas de Obras y Servicios), solicitudes de la Policía Local y directamente las peticiones que los ciudadanos han realizado al alcalde Domingo Fernández y concejales.