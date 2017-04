El defensor del pueblo acepta interceder en los trámites del puente de San Isidro

El Defensor del pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha admitido a trámite la queja del Ayuntamiento por el retraso de la Junta de Andalucía en los trámites para la construcción del nuevo puente de San Isidro. Así lo ha anunciado en pleno celebrado ayer por la corporación municipal el portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Lázaro. Ha señalado que esta misma semana se ha recibido la contestación del Defensor del Pueblo, en la que se indica que la queja presentada reúne los requisitos establecidos en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y que ya se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes.

En el escrito, y así lo han indicado, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que aporte cuanta información disponga sobre los hechos que el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha planteado.

En la sesión celebrada el grupo Popular ha presentado una moción en la que "se insta a la Junta de Andalucía a que requiera de forma inmediata a la Delegación de Medio Ambiente de Almería, que remita al Ayuntamiento el documento de alcance de estudio ambiental estratégico". También se pide en esa moción celeridad y colaboración entre administraciones (en éste y los siguientes trámites) para poder avanzar en este proyecto que "redundará en la calida de vida de los ciudadanos de Huércal-Overa así como a la provincia de Almería y limítrofes", ha declarado el portavoz Antonio Lázaro. La moción se ha aprobado con los votos favorables del Grupo Popular y Ciudadanos y la abstención los concejales del Grupo Socialista.

El portavoz Popular, Antonio Lázaro, ha matizado que "con esta moción el Partido Popular pretende elevar la voz del pueblo de Huércal-Overa. Es una necesidad para todos que nos pronunciemos e instar a la Junta de Andalucía que es quien ahora mismo tiene paralizada la adecuación de este acceso a nuestro pueblo. Es necesario y urgente que se cumplan con los plazos y no se paralice este proyecto que e suna demanda histórica de nuestros vecinos."

La administración autonómica tenía que haber remitido el documento de alcance del estudio de evaluación ambiental del proyecto para el nuevo puente de San Isidro como máximo el 13 de agosto, a fecha de hoy transcurridos más de siete meses no ha llegado, ampliamente superado el plazo establecido por ley.

Por su parte el alcalde Domingo Fernández en su intervención ha puntualizado que "desde la delegación se nos ha trasladado la falta de recursos humanos y la sobrecarga de trabajo como causa de que no se haga efectivo este documento, me consta que en otras provincia se tramita más rápido, Almería no es la última de Andalucía y si la Delegación necesita más medios para sacar a delante los proyectos de la provincia se le debe dotar de los mismos".