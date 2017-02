El número de licencias para los comerciantes del mercado no ha descendido con el traslado

El cambio de ubicación del mercado semanal de los lunes realizado por el Ayuntamiento en julio de 2014 atendiendo a la demanda de los comerciantes del mercado no ha afectado al número de licencias en uso para el mismo. En concreto, el mercado se trasladó a la Avenida Guillermo Reyna desde el Recinto Ferial, lugar en el que no sólo los comerciantes disponen de mejores condiciones, ya que no sólo no les afecta tanto la climatología como el viento, sino que es más cercano para los vecinos que acuden con mayor asiduidad a realizar sus compras.

Así se desprende de los datos aportados por la Policía Local en la sesión de la Comisión Municipal del Mercado Ambulante, celebrada ayer en el Ayuntamiento presidida por la Concejal de Comercio, Mónica Navarro, y que contó con la representación de los grupos políticos municipales, Policía Local y comerciantes ambulantes.

Cabe recordar que desde el equipo de Gobierno se amplió el mercado semanal, con la nueva cita de los jueves, que a fecha de hoy cuenta con 86 puestos. Cumpliendo de este modo un compromiso electoral con el que se marcó un doble objetivo: se la da vida al centro del pueblo a la vez que se da un nuevo servicio a los vecinos que cuentan con dos mercadillos, el de los lunes y jueves, en los que poder realizar compras.

En la cita se recordó a los comerciantes la obligación de mantener limpia la zona en la que se celebra el mercado, recogiendo sus residuos una vez que finaliza la jornada. Para ello desde el Ayuntamiento se les facilitan trimestralmente bolsas de basura. Recogiendo sanciones para aquellos que no cumplan con la normativa.

El mercado ambulante de Huércal-Overa cuenta con casi cuatrocientos puestos siendo el más grande en la comarca.