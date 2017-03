El municipio busca un hotel

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha remitido una misiva a las principales empresas constructoras y cadenas hoteleras en las que se les comunica la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de suelo en condiciones atractivas para su instalación en el municipio, además de ofrecer importantes bonificaciones en las licencias de obras y de ocupación, y de todo el asesoramiento y apoyo de los técnicos municipales de la Concejalía de Promoción Económica.

Huércal-Overa es centro administrativo de referencia comarcal, con una moderna planificación urbanística enfocada a la promoción del sector servicios y del comercio, pero no cuenta con plazas hoteleras, más allá de pequeños hostales que, en ningún caso, son capaces de absorber la demanda existente, "por ello, conscientes de la necesidad de disponer en nuestro pueblo con un hotel, hemos tomado esta determinación de poner a disposición suelo a inversores que esperamos estén interesados en llevar acabo el proyecto, con el consiguiente empuje que supondría para nuestro pueblo, no sólo en el sector de turismo sino también en el empresarial y de eventos. Por poner un ejemplo en nuestras fiestas recibimos a centenares de visitantes que no pueden pernoctar aquí por falta de plazas hoteleras. Si llevamos a buen puerto esta iniciativa podremos solventar esta demanda".

El regidor ha escrito una misiva a empresas constructoras y cadenas hoteleras

En la misiva el primer edil huercalense ofrece el municipio como lugar de inversión para el sector hotelero, dadas las características de esta villa, en el que el sector servicios, la sanidad, ganadería y sector primario, tienen un gran peso específico en la economía huercalense. Supone un gran atractivo para ciudadanos del norte y centro de Europa, generando así grandes oportunidades para empresas de los sectores del deporte, salud y sociosanitario.

Su destacado valor histórico, cultural, artístico y natural, sitúa al municipio en el mapa turístico internacional como zona de interés, y ofrece grandes oportunidades para el agro-turismo, turismo de naturaleza, eco-turismo y turismo religioso. "Por nuestra situación geográfica, Huércal-Overa se ha convertido en la Puerta de Andalucía; somos la red de comunicaciones con los principales aeropuertos (Murcia, Alicante y Almería), puertos de mar comerciales, pesqueros y deportivos (Garrucha, Águilas, Carboneras, Almería y Cartagena), modo principal de transporte de mercancías con varias de las flotas más importantes del país y acceso a las vías de transporte de la industria del mármol (referente a nivel mundial), puntualiza el Alcalde en la misiva remitida a las cadenas hoteleras.