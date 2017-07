"Nunca imaginé que sería alcaldesa. Ya soy historia de mi querido pueblo"

Justo hoy cumple un año en el cargo. Lourdes Ramos, la primera alcaldesa de la historia de Gádor, desvela sus sensaciones tras 365 años dirimiendo los designios de los gadorenses y marcando su propio estilo de gestión tras casi tres décadas de gobierno de su antecesor, Eugenio Gonzálvez.

-Ha pasado un año desde que cogió la vara de mando del Ayuntamiento de Gádor. ¿Con qué momento o hecho significativo se queda de estos 365 días de mandato?

-Han sido varios. El primero fue que al poco tiempo de recibir la vara de mando, en pleno mes de julio y en fin de semana, me llamaron vecinos del Salitre que estaban sin agua. Por circunstancias personales me encontraba fuera del municipio y no lo dudé. Lo dejé todo y volví a solucionar el problema. Es mi obligación y mi compromiso atenderles e intentar dar soluciones a sus problemas. Fue un hecho que no olvidaré y estuve con mis vecinos hasta que se resolvió el problema.

El siguiente fue el reconocimiento a los cuatro alcaldes de la democracia en el Día del Privilegio. Un día emotivo para todos, con muchos recuerdos y traté de hacerlo lo mejor posible, con el máximo respeto a los homenajeados , familiares y amigos .

-¿Qué balance hace de su primer año de alcaldesa?

-Me caracterizo por ser positiva, y la respuesta a esta pregunta la deberían de hacer mis vecinos. Durante este año, junto a mi equipo de Gobierno, Pepe, Loli, Juan Francisco, Paqui, Juan Ramón y Gonzalo hemos trabajado para que Gádor siga avanzando, resolviendo grandes y pequeños problemas, mejorando el legado convertido en patrimonio municipal que mi antecesor y amigo Eugenio Gonzálvez forjó durante 29 años. Durante este año hemos realizado innumerables actuaciones de obras de mejora, entre ellas la remodelación del Centro Cultural; novedosas actividades culturales como la primera Nochevieja Infantil; deportivas como el I Trail de Esparto; sociales como la campaña de bienvenida a los recién nacidos y educativas como la I Escuela Municipal de Teatro. Y continuaremos construyendo nuevas propuestas y mejoras para nuestro municipio .

-¿Cón qué dificultades se ha encontrado a la hora de dar solución a los problemas de los gadorenses?

-Yo no lo veo como dificultades. A cada problema hay que buscar una solución y si no hay solución lo mejor es afrontarlo y explicarlo. Siempre con la verdad y con total transparencia.

-Ahora, cuando mira atrás, y tras llevar ya muchos años en política, ¿cree que ha merecido la pena llegar a ser regidora de su municipio?

-Siempre hay que mirar hacia adelante y si miro hacia atrás me emociono de recordar tantos momentos durante estos catorce años como cargo público. Nunca me podría imaginar que llegaría a ser Alcaldesa de Gádor. Sin esperarlo me he convertido en historia de mi querido pueblo, la primera mujer como alcaldesa y es un honor para mí . A veces recuerdo tantas anécdotas , tanto trabajo, y claro que ha merecido la pena. Ahora mismo trato de hacerlo lo mejor posible por el bien de todos mis vecinos.

-¿Cuáles son los grandes retos que tiene que afrontar para que Gádor siga creciendo y siendo mejor muncipio?

-Hay varios retos como la Residencia de Ancianos ubicada en la Plaza de la Constitución o la eliminación de los pasos a a nivel. Gestiones que estoy realizando y que son importantes para nuestro municipio.

-También alterna su responsabilidad en el Ayuntamiento de Gádor con la presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos del Sector II. ¿Es compatible o le falta tiempo?

-Todo es cuestión de organizarse y planificar. Además , en el Consorcio del Sector II hay un equipo de profesionales excepcionales, estamos bien coordinados y espero realizar junto a ellos más mejoras que en definitiva repercuten en 48 municipios de la provincia. Estoy visitando y escuchando a todos los alcaldes de los entes consorciados porque es mi obligación atenderles en lo que necesiten.

-¿Cuál es la relación que mantiene con Eugenio Gonzálvez, su antecesor en el cargo?

-Eugenio y yo nos llevamos muy bien. No ha cambiado nada nuestra relación. Por encima de todo está la amistad que prevalece, y ahora como senador siempre está disponible para ayudar a Gádor. El aprecio y el respeto es mutuo.

-¿En qué ha cambiado Lourdes Ramos como persona y política en este año?

-En este año no he cambiado en nada. Sigo siendo la misma persona, hija de familia humilde. Y como política ha cambiado la responsabilidad que es mayor que antes lógicamente . Yo siempre digo que la política no puede ni debe cambiar a las personas. Yo soy como soy y por ser alcaldesa no creo que sea necesario cambiar en nada, mi familia y mis amigos me conocen y soy la misma persona.

-Si su partido confía en usted, ¿repetirá en las próximas elecciones municipales?

-Respetaré siempre lo que mi partido, el Partido Popular decida. Tengo que agradecer a mi partido el apoyo unánime que hace un año me dieron y si deciden que sea yo la candidata para las próximas elecciones municipales lo aceptaré y si es lo contrario también lo aceptaré. Los políticos somo aves de paso y dependemos de nuestro partido y hay que aceptar lo que la mayoría proponga. Siempre ha sido así .

-Por último, ¿cuáles son sus objetivos para Gádor de aquí hasta el final de la legislatura?

-Los objetivos son cumplir las promesas electorales. Quedan dos años y puedo decir que estamos cumpliendo con los gadorenses y además estamos realizando propuestas que no estaban reflejadas en el programa electoral . Ahora mismo tenemos encima de la mesa la ampliación y climatización de la Escuela de Música, obras de abastecimiento y saneamiento, obras de alumbrado público, la eliminación de barreras arquitectónicas en calle Laurel, la ampliación del cementerio, entre otras actuaciones de mejora en diferentes calles del municipio. Seguimos avanzando y en definitiva seguimos mejorando nuestro pueblo.