“Es muy importante que los vecinos sean partícipes de la organización de sus fiestas”

–¿Veremos algunos cambios relevantes en la edición de estas fiestas?–En los últimos años nos vemos sorprendidos por el interés en participar en nuestras Fiestas de personas que no residen en el municipio, las cuales, se integran perfectamente en los distintos grupos, viviendo los Moros y Cristianos y la devoción hacia nuestro patrón, como cualquier gergaleño/a.

– Quién conozca sus fiestas sabe que son unos festejos muy participativos en los que se implica todo el pueblo. ¿Satisfecho de que las fiestas sobrevivan año a año y no decaiga la participación vecinal?–El éxito o fracaso también depende del grado de implicación que tengan los vecinos. Es muy importante propiciar el protagonismo necesario y hacerles partícipes de la organización, siempre desde la seriedad y responsabilidad que conllevan nuestras decisiones, para mantener las Fiestas y que cada año las vallamos mejorando.

–De hecho los actos se organizan en colaboración entre el Ayuntamiento, la hermandad de San Sebastián y los festeros que pertenecen a las diferentes Kábilas y cuadrillas.–En las reuniones para la organización está el Ayuntamiento, la propia Asociación de Moros y Cristianos de la Hermandad de San Sebastián y un representante de cada grupo.

–Hablando de Kábilas y cuadrillas, cuéntenos cuántas hay y a cuántas personas reúnen todas.–Tenemos siete grupos, formados por: escuadras, cuadrillas, guardianes, kabilas y festeros y algunos que van por ‘libre’, aproximadamente unas quinientas personas.

–Los desfiles de las agrupaciones, las relaciones, las batallas… todos estos actos convierten a estas fiestas en todo un atractivo para la gente que les visita. ¿Orgulloso como representante del pueblo de qué sus fiestas tengan ese carácter popular cargado de eventos propios y únicos? –No ha sido tan difícil que año tras año las fiestas sean mejores, es simplemente, propiciar la participación, y dar cobertura económica a través de los presupuestos municipales, no solo a los eventos normales, sino ayudas individuales para la adquisición de trajes de Moros y Cristianos. Por lo tanto, es lógico que me sienta orgulloso y agradecido, entre todos hacemos que nuestras fiestas sean mejores cada año.

–Además esas visitas, las fiestas sirven para incentivar los comercios, por tanto ¿se orientan también a hacer negocio?–Indudablemente es una ocasión idónea para que los comercios locales se beneficien y aprovechen las fiestas para dar a conocer su excelente oferta y calidad de servicios.

–En otro orden, ¿qué proyectos tiene el Consistorio pendientes de ejecución para este 2017?–En estos momentos: la gestión del Centro de Interpretación, la actuación en solares y edificaciones, la reparación de la Ermita de San Sebastián, la construcción de Escuela Infantil, el retén de Bomberos, el acceso a Gérgal por la entrada Este, la construcción de depurada en Las Aneas, la potenciación de la Banda de Música y la accesibilidad en edificios municipales.

–¿Qué necesidades tiene Gérgal hoy y le gustaría poder resolver? –La gestión municipal es muy complicada, cada municipio tiene sus necesidades y no todos, tenemos la misma opinión sobre las prioridades. En la primera legislatura nos esforzamos para conseguir un equilibrio entre los gastos y los ingresos, conseguimos su nivelación sin que las medidas afectaran a los trabajadores y a los servicios, incluso rebajamos un 10% el IBI. En esta segunda legislatura, tras cinco años, y después de realizar las gestiones de “los novatos”, no se ha solucionado el mayor problema, pero no solo de Gérgal es de toda la comarca. Es imposible tener futuro sin unas infraestructuras mínimas. No es suficiente estar bien comunicados. La falta de una infraestructura eléctrica hace inviable lo más importante: crear trabajo, estamos en un ‘desierto eléctrico’, no se puede evacuar a la red, ni se puede contratar la potencia necesaria para que las empresas capaces de crear trabajo puedan implantarse. Pero las expectativas son buenas y la gestión para su solución está pasando ‘Despeñaperros’.

–Lance una invitación a los lectores para participar en los actos de lestas fiestas.–La Fiestas de ‘Moros y Cristianos’ son una recreación de la reconquista de nuestros pueblos y ciudades a los Moriscos. Cada una tiene su particular representación, la nuestra independientemente de las relaciones entre Generales y Capitanes de ambas tropas, resaltan las guerrillas, que consiste en la lucha entorno a la posesión de San Sebastián, en la que las tropas cristianas el última día arrebatan el Santo con la conversión de las tropas moriscas y en la que finalmente, en un abrazo fraternal, hay una conversión de las tropas musulmanas. Con el paso de los años se han ido incorporando algunos actos para hacerlas más vistosas, como son los desfiles de las tropas al son de la música de cada bando. En estos desfiles de este año rondaremos la participación de unas 400 personas. Es un magnífico espectáculo e ideal para acercarse y no solo disfrutar de las procesiones, relaciones, guerrillas y desfiles, sino también para conocer la oferta gastronómica de nuestros establecimientos. Aprovechen el fin de semana y compartan con nosotros estos días.