780 kilómetros a pie para pedir que se cumpla el Plan de Diabetes

Desde Vera hasta Vila Real do Santo Antonio, en Portugal. En total 780 kilómetros a pie y 18 etapas por delante atravesando toda Andalucía. Ese es el reto que comenzó ayer en el municipio veratense Miguel Ángel Palomino junto a sus dos perros.

El objetivo de este proyecto que ha llamado 'Hoy toca ser feliz' es reivindicar el cumplimiento del Plan Integral de la Diabetes y dar difusión a la marea azul de este colectivo. En el comienzo de la aventura, altruista y autofinanciada, estuvo arropado por el concejal de Deportes de Vera, Pedro Gallardo, compañeros y las hijas de sus mejores amigos: "Ellas son diabéticas y por intentar ayudar a ellas y a todos los que sufren esta enfermedad en Andalucía surge esta iniciativa", reconoce Palomino.

El deportista jiennense quiere apoyar a la marea azul que lucha contra la diabetes

El Plan Integral de Diabetes fue aprobado por el Parlamento andaluz en 2015 pero aún no ha entrado en vigor. Entre sus principales objetivos están reducir la incidencia de diabetes en Andalucía, disminuir la frecuencia de diabetes no conocida en Andalucía o reducir el impacto en morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.

Asimismo, Palomino pretende fomentar un estilo de vida sana, donde el deporte tenga un papel fundamental. También pretende evitar el sedentarismo y, de paso, promover la adopción de perros.

Durante todo su viaje estará acompañado por Kenya y Leia, dos galgas adoptadas. Desde el mes de septiembre este profesor y deportista se ha preparado a conciencia para el reto que supone atravesar Andalucía de este a oeste. "He cuidado mucho mi dieta durante este tiempo y he hecho muchos kilómetros", reconoce. Cada día recorrerá una media de 40 kilómetros, lo que calcula como unas 7 u 8 horas de viaje, "siempre en función del ritmo que me marquen las perras".

'Hoy toca ser feliz' es el segundo reto solidario de Palomino. El año pasado ya llevó a cabo una ruta en bicicleta por la provincia de Jaén, durante catorce días, para dar a conocer el Déficit de factor V, una enfermedad rara que afecta a una niña llamada Celia. De esta forma, visitó los ayuntamientos de su provincia natal y otros organismo para buscar compromisos que sustenten la investigación de esta enfermedad.

Hoy continúa su viaje desde Aguamarga hasta San José y mañana llegará a Almería, en su lucha por combatir la diabetes.