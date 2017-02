Los veinte municipios del PSOE llevarán su basura a Lorca o Baza

Los veinte municipios que forman parte del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la Prestación del Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas ya estudian los procedimientos jurídicos para su salida del organismo tras su anuncio este pasado lunes. Así lo ha confirmado a este periódico el alcalde de Serón y portavoz del PSOE en Diputación, Juan Antonio Lorenzo.

El responsable socialista explica que "sabemos que hay que avisarlo con un año de antelación y pagar la deuda que nos corresponda. Ahora mismo estamos viendo todas las cuestiones legales porque lo que tenemos claro es que no vamos a consentir seguir en este plan. Ya no nos fiamos de nadie. Desde el PP siempre buscan la trampa entre comillas para que no haya forma que nosotros lleguemos a la representación que nos dieron los ciudadanos".

Una decisión que se desencadena tras la votación para la elección de la presidencia del Consorcio de Residuos del Almanzora, Levante y Los Vélez que tuvo que repetirse el pasado viernes, 27 de enero, tras una sentencia judicial que concluyó que la votación inicial -realizada en septiembre de 2015 y en la que se otorgó un voto a cada uno de los 46 municipios integrantes, sin que se ponderara el peso poblacional de cada uno- fue ilegal. En la misma, el PP consiguió que Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula del Río, fue reelegido nuevamente tras conseguir la abstención de los ediles de Vélez-Rubio y Cuevas del Almanzora.

Lorenzo apunta a este periódico que probablemente los 20 municipio del PSOE no constituyan un Consorcio porque tendrían que contar con Diputación o la Junta por lo que barajan una asociación o mancomunidad o "no hacerlo en bloque y licitar el servicio y adjudicárselo a una empresa".

Para tal fin, desde el PSOE "vamos a encargar un estudio para conocer las distancias con un mapa de isocronas y optar por la mejor opción. No tenemos prisa, tenemos un año desde que avisemos de nuestra salida hasta que se formalice", añade el regidor seronense.

Algunos municipios ya han dado el paso como es el de Vera que ya ha avisado de su salida del Consorcio y otros como el de Arboleas ya han recibido ofertas de empresas para gestionar el servicio de recogida de residuos y su traslado hasta Lorca, una de las localidades murcianas que cuenta con más opciones para convertirse en alternativa. También puede serlo Baza (Granada) Gádor según han confirmado otras fuentes socialistas a este periódico pero aún es pronto para hablar de localizaciones puesto que los veinte municipios tienen que formalizar su salida aún.

"Organizaremos una fórmula para que los pueblos más pequeños no se queden colgados. Ya lo hicimos hace 18 años cuando se creó el Consorcio y lo haremos ahora. Como si empezáramos de cero. Ahora hay muchas plantas donde se puede llevar la basura", añade Juan Antonio Lorenzo.

En la actualidad, el Consorcio está conformado por la Diputación Provincial y cuarenta y cinco municipios: Albanchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Benitagla, Benizalón, Cantoria, Chercos, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Chirivel, Fines, Garrucha, Huércal - Overa, Laroya, Líjar, los Gallardos, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberna, Tahal, Tíjola, Turre, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera y Zurgena.