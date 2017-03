Aprueban el presupuesto y la relación de puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Níjar aprobó de forma definitiva este jueves en sesión plenaria extraordinaria, con los votos a favor del PSOE e IU, el presupuesto general de 2017, que asciende a un total de 24 millones de euros, y la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio. En el periodo de plazo de exposición pública el documento económico no ha recibido alegaciones, pero si la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, a la que se presentaron tres alegaciones que han sido desestimadas.

La alcaldesa socialista, Esperanza Pérez Felices, ha explicado que "la RPT había sido aprobada en negociación colectiva por acuerdo con los trabajadores y posteriormente en el pleno, pero al recibir tres alegaciones, dos de ellas individuales y una de un sindicato, se hacía necesario abordar su aprobación o no".

Por tanto, las cuentas del Ayuntamiento de Níjar para este año han quedado aprobadas con el visto bueno del equipo de gobierno municipal y el no de la oposición, que no ha asistido al pleno celebrado en el consistorio, porque según ha denunciado Antonio Jesús Rodríguez, portavoz del PP en el Ayuntamiento, la alcaldesa lo convocó "de forma irregular".

Ante la ausencia de la oposición en el pleno a modo de protesta, Pérez Felices mantiene que ni comparte ni comprende su actitud, ya que el trámite era "totalmente necesario para no paralizar los presupuestos municipales", ha explicado. La regidora ha indicado que si la oposición advierte "irregularidades en la celebración de este pleno es porque debe desconocer las leyes sobre convocatorias extraordinarias y urgentes de plenos", por lo que le invita a que se informe al respecto o denuncie si lo estima conveniente.

Para la alcaldesa lo que resulta "impropio de un partido en la oposición es que ni siquiera se tome la molestia de consultar la documentación, que tenía disponible, sobre los temas a tratar. Los problemas de agenda de cada político o sus ocupaciones adicionales del municipio ni pueden ni van a frenar las decisiones que se tengan que tomar en Níjar".

De otro lado, Pérez Felices recuerda que no es la primera vez que el portavoz de la oposición decide no acudir a un pleno, "de hecho su ausencia fue más evidente cuando tampoco asistió para debatir la aprobación inicial de presupuestos, vital para nuestro municipio, ya que sus otras ocupaciones le llevaron a estar en Berlín. Como en aquella ocasión tampoco ahora íbamos a posponer decisiones importantes para el conjunto de los ciudadanos por la agenda particular que pueda tener uno en concreto", ha dicho.