Condenan a la exedil Rosa Muñoz, de la etapa del PP, por acoso moral

Lo que sí pasó en uno de los últimos compases de esta historia es que al auxiliar le fue abierto un expediente disciplinario que concluyó con cuatro sanciones de tres años y seis meses de suspensión de empleo y sueldo. El juez no entiende que a pesar de la situación de conflicto evidenciada, se negara la solicitud de traslado del actor por los y que sin embargo una de sus compañeras fuera trasladada por otra persona, sin que ninguna de ellas hubiesen solicitado el cambio, y a pesar de los argumentos del exjefe de servicio.

Sin embargo, cuando pidió el traslado y la licencia, argumentó que la carga de trabajo no permitía prescindir de nadie, pese a lo cual, durante sus bajas -una de ellas de año y medio- no se cubrió su puesto ni se solicitó su sustitución, aún cuando había una bolsa de interinos para ello. Sin embargo, otra trabajadora fue trasladada sin solicitarlo.

"evidencia una actitud de crítica y subestimación pública ante sus compañeros de trabajo que se revela como uno de los mecanismos del mobbing". Aunque el auxiliar trasladó lo ocurrido a la en aquel entonces edil de Personal, ésta no hizo nada al respecto.

También en septiembre de 2014 fue recriminado por utilizar su teléfono móvil en el trabajo, cuando no existía una prohibición expresa para ello, y en esa misma jornada los compañeros del demandante pudieron escuchar cómo el exjefe de servicio decía que "era muy lento y que su trabajo era claramente insuficiente", lo que, según el juez,

También señala el juez que desde mayo de 2013 este auxiliar administrativo se vio privado de acceso a Internet desde su puesto informático, por orden de Rosa Muñoz. Así, recuerda que el acceso a internet se "ha de entender como una herramienta de trabajo de la que fue privado", sin que ninguno de sus compañeros se viese en una situación similar. Nuevamente, el juez dice que no existen razones objetivas para esta privación, así como que tampoco consta que "existieran órdenes previas expresas o restricciones en cuanto al uso de internet en el trabajo" y que, a pesar de haber solicitado explicaciones a la exedil, no las recibió de ésta.

La Inspección de Trabajo no vio acoso

En declaraciones a Diario de Almería, el trabajador que ha ganado el pleito explica que, a pesar de la detallada y argumentada sentencia a su favor, previamente había llevado su caso a la Inspección de Trabajo que, sin embargo, consideró entonces que no había indicios de acoso moral. Considera también que los mecanismos para prevenir el mobbing y de prevención articulados por el Ayuntamiento de Níjar no fueron los adecuados pues no se hizo nada en su caso. Aunque mantiene que el dinero es lo menos importante para él, sino que lo importante es la satisfacción moral de haber obtenido la razón, ha anunciado que su abogado recurrirá el fallo.